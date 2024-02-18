Suudi Arabistan'dan İsrail'le normalleşme için bağımsız Filistin devleti şartı

Suudi Arabistan'ın El-İhbariyye kanalının haberine göre, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, 60. Münih Güvenlik Konferansı kapsamındaki bir oturumda ülkesinin, Gazze'de yaşananlara ve Filistin meselesine dair tutumunu anlattı.

Bin Ferhan, bölgedeki sorunu çözecek tek ve güvenli yolun, ABD ile İsrail'in iki devletli çözüme olan bağlılığından geçtiğini kaydetti.

İsrail'in fiillerinin, Araplar ile Müslümanların duygularını tahrik ettiğini belirten Bin Ferhan, Gazze'de yaşananların İsrail'e her açıdan yansımaları olacağını savundu.

Suudi Arabistan ile İsrail arasındaki diplomatik ilişkiler mevzusuna da değinen Bin Ferhan, "İsrail'le ilişkimiz yok. Bizim önceliğimiz, Gazze'deki insani durumu çözüme kavuşturmak. Önceliğimiz Gazze'deki insani kriz ve İsrail'le normalleşmeden önce bağımsız Filistin devletinin kurulması" ifadesini kullandı.

Bin Ferhan, İsrail'le normalleşmenin, Arap Barış Planı'na bağlılıktan geçtiğini vurguladı.

İsrail'den "Hamas'a karşı bir kazanç olur" yanıtı

60. Münih Güvenlik Konferansı kapsamında konuşan İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Hamas'ın 7 Ekim saldırılarındaki amaçlarından birisinin Tel Aviv ve Riyad yönetimleri arasındaki "normalleşme görüşmelerini bozmak" olduğunu ifade etti.

Herzog, "Bu nedenle Suudi Arabistan'la devam etmek, Hamas'ın yaptığına karşı açıkça bir kazanç olacaktır" dedi.

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile dün görüştüklerini belirten Herzog, Al Sani'nin "esirlerin dönüşü için büyük çaba sarf ettiğini" söyledi.

İsrailli esirlerin nerede ve ne durumda olduklarını bilmediklerine dikkati çeken Herzog, "Birisi rehineler meselesini çözmeli ve mümkün olan en kısa sürede onların eve güven içinde dönmelerini sağlamalı" diye konuştu.

Ne olmuştu?

İsrail'in Kanal 13 televizyonu, İsrailli yetkililerden oluşan bir heyetin yeni esir takası mutabakatı için gelecek hafta Katar'a gideceğini duyurmuştu.

Mossad Başkanı, Şin-Bet (Şabak) Direktörü ve İsrail ordusunda kaçırılan ve kayıp kişiler dosyasının sorumlusu Nitzan Alon'un de yer aldığı bir heyet, 13 Şubat'ta Kahire'de ABD, Katar ve Mısır temsilcilerinin de katılımıyla düzenlenen toplantılara katılmıştı.

New York Times gazetesi Kahire'de yapılan ancak sonuç alınamayan dolaylı görüşmelerin daha alt düzeydeki yetkililer tarafından 3 gün daha devam ettirileceğini yazmıştı. Taraflar arasında uzlaşmaya varılamamıştı.

Arap Birliği üyesi ülkeler, 2002'de Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta kabul edilen Arap Barış Planı bildirisiyle, "toprak karşılığı barışı" yani 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devletini kabul etmedikçe İsrail'le normalleşmeyi reddetmişti.

Suudi Arabistan daha önce birçok kez İsrail ile normalleşmenin bağımsız Filistin Devleti'nin kurulması ve Filistin halkının meşru haklarını elde etmesinden geçtiğini belirtmişti.