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Suudi Arabistan'dan "kaçak hacca" karşı ceza hamlesi

Suudi Arabistan, hac izni olmadan kutsal bölgelere girenlere 5 bin dolar para cezası ve 10 yıl ülkeye giriş yasağı uygulanacağını duyurdu.

Haber Merkezi
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Suudi Arabistan'dan "kaçak hacca" karşı ceza hamlesi
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Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, yarından itibaren başlayacak ve 44 gün sürecek yeni düzenlemeye göre, hac izni olmadan Mekke-i Mükerreme ve kutsal bölgelere girmeye çalışanlara 20 bin riyale (yaklaşık 5 bin 300 dolar) kadar para cezası uygulanacak.

Ziyaret vizesiyle hac yapmaya kalkışanlara yardımcı olanlara ise 100 bin riyale (yaklaşık 26 bin dolar) kadar para cezası verilecek.

Ayrıca, izinsiz hac yapmaya çalışan yabancı ziyaretçiler sınır dışı edilerek 10 yıl boyunca ülkeye girişleri yasaklanacak.

Ziyaret vizesi sahiplerini taşıyan araçlara da mahkeme kararıyla el konulabilecek.

Geçtiğimiz yıl, 221 bin 854’ü Suudi Arabistan içinden olmak üzere toplam 1 milyon 833 bin 164 kişi hac farizasını yerine getirmişti.

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