Suudi Arabistan'dan Suriye'de siyasi çözüm çabaları

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, BM Suriye Özel Temsilcisi Pedersen, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Bin Ferhan'ı telefonla aradı.

Görüşmede Suriyeli mültecilerin güvenli dönüşünü sağlayacak ve Suriye halkının güvenlik ve istikrarını garanti edecek siyasi bir çözüme ulaşılması için harcanan çabaların ele alındığı kaydedildi.

İkilinin bölgesel ve uluslararası gelişmelerin yanı sıra uluslararası barış ve güvenliği sağlama çabalarını görüştüğü ifade edildi.

Suriye'de ayaklanmaların başladığı 2011'den sonra Suudi Arabistan ile Esed rejimi arasındaki diplomatik ilişkiler kesilmişti.

Yaklaşık 12 yıl aranın ardından Suriye'deki Beşşar Esed rejiminin Dışişleri Bakanı Faysal el-Mıkdad 12 Nisan'da Suudi Arabistan'ı ziyaret etmişti.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Bin Ferhan da 18 Nisan'da, 2011’den beri Suudi Arabistan'dan Dışişleri Bakanlığı düzeyinde Şam'a ilk ziyareti gerçekleştirmiş ve Suriye'deki rejimin lideri Beşşar Esed ile bir araya gelmişti.

Arap Birliğine üye ülkelerin dışişleri bakanları, 7 Mayıs'ta, Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen Arap Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda, Suriye'nin Birliğe dönmesi konusunda anlaşmaya varmıştı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı da 9 Nisan'da Suriye'deki diplomatik misyonunun yeniden faaliyete başladığını duyurmuştu.