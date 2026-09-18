Suudi Arabistan’ın petrol kararı Avrupa’yı vurdu: Sevkiyatlar askıda

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Suudi Arabistan'ın Avrupa'daki bazı rafinerilere yönelik ham petrol sevkiyatlarını gelecek ay durduracağı bildirildi. Kararın, ülkenin Doğu-Batı petrol boru hattında yaşanan kesintinin ardından alınan sevkiyat düzenlemeleri kapsamında değerlendirildiği belirtildi.

Bazı sevkiyatlar kasıma ertelendi

Enerji fiyatlandırma kuruluşu Argus'un aktardığı bilgilere göre, en az üç Avrupalı rafinerinin eylül sonu için planlanan petrol kargoları iptal edildi veya ertelendi. Bazı sevkiyatların kasım ayına kadar ötelenmesi bekleniyor. Suudi Arabistan'ın devlet kontrolündeki petrol şirketi Aramco ise konuya ilişkin açıklama yapmadı.



Boru hattındaki kesinti sevkiyatları etkiledi

Suudi Arabistan, Doğu-Batı petrol boru hattını geçen hafta yaşanan insansız hava aracı saldırılarının ardından tedbir amacıyla kapattı. Doğu'daki petrol sahalarından Kızıldeniz kıyısındaki Yanbu Limanı'na ham petrol taşıyan hat, Suudi petrolünün Hürmüz Boğazı kullanılmadan Avrupa ve diğer pazarlara ulaştırılmasını sağlayan güzergâhlardan biri. Boru hattındaki kesinti, Yanbu üzerinden gerçekleştirilen petrol sevkiyatları üzerinde baskı oluşturdu.

Avrupa rafinerileri alternatif kaynak arıyor

Suudi petrolündeki aksama nedeniyle Avrupa'daki bazı rafineriler farklı tedarik kaynaklarına yöneliyor. Polonya merkezli Orlen'in Norveç, İngiltere, Cezayir, Kazakistan, Azerbaycan ve Amerika kıtasından ek petrol kargoları aldığı bildirildi. Şirket, Polonya ve grubun diğer rafinerilerine yönelik petrol tedarikinin devam ettiğini açıkladı.

Petrol arzındaki risk fiyatları da etkiliyor

Suudi Arabistan'ın boru hattındaki kesinti, küresel petrol arzına ilişkin endişeleri artırdı. Boru hattının tam kapasitesiyle çalışmaması durumunda Avrupa rafinerilerinin alternatif ham petrol türleri bulması gerekebilir. Ancak farklı petrol türlerinin rafinerilerde aynı şekilde işlenememesi, tedarik sürecini daha karmaşık hale getirebilir.

Gözler boru hattının yeniden devreye alınmasında

Suudi Arabistan, boru hattı kapasitesinin yarısını önümüzdeki günlerde yeniden kullanıma açmayı beklediğini açıkladı. Bununla birlikte, hattın tamamen normal kapasitesine dönmesinin ne kadar süreceği belirsizliğini koruyor. Kesintinin uzaması halinde Avrupa'nın ham petrol ve rafine ürün piyasalarında arz baskısının devam etmesi bekleniyor.