Suudi Arabistanlı şirketten Pokemon Go hamlesi! Anlaşma imzalandı

Suudi Arabistan’ın Savvy Games Group şirketi, Niantic'ten artırılmış gerçeklik tabanlı Pokémon Go ve diğer birkaç uygulamayı satın almak üzere 3,5 milyar dolarlık bir anlaşma gerçekleştirdi.

Suudi Arabistan'a ait olan Savvy, 2023'te popüler oyun şirketi, Monopoly Go'yu geliştiren Scopely'yi 4,9 milyar dolara satın almıştı. Şimdi de Pokémon Go'nun da Scopely markasının bir parçası olması bekleniyor.

Pokémon Go, 2016 yılında piyasaya sürüldüğünde kısa sürede büyük bir popülerlik kazanarak en kazançlı mobil oyunlardan biri oldu.

Akıllı telefon kamerası aracılığıyla, gerçek dünya görüntülerinin üzerine dijital karakterler yerleştiren bu oyun, yeni bir tür 'artırılmış gerçeklik' uygulamasına öncülük etti. Bu uygulama aylık 30 milyon oyuncu ile bugün en yüksek hasılat elde eden mobil oyunlardan biri.

Scopely'nin gelirler müdürü Tim O'Brien, “Dünyada çok az oyun, sadece geçen yıl 100 milyondan fazla oyuncuya ulaşan Pokémon Go'nun ölçeğini ve uzun ömürlülüğünü sağlayabilmiştir" dedi.

Suudi Arabistan 250 oyun şirketi kurmayı hedefliyor

Savvy için bu anlaşma, Veliaht Prens Muhammed bin Salman'ın Suudi Arabistan'ı küresel bir oyun merkezi haline getirme planının son adımı.

Plan, 2022 yılında hükümetin ulusal bir oyun ve e-spor stratejisi açıklamasıyla başladı ve krallığın varlık fonu, ülkenin ekonomisini petrol gelirlerine bağımlılıktan uzaklaştırma çabalarının bir parçası olarak bu alana yatırım yaptı.

Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu, ülkede 250 oyun şirketi kurmayı ve 2030 yılına kadar 39 bin istihdam sağlamayı planlayarak bu projeye 40 milyar dolar ayırdı

Ayrıca ülke son yıllarda büyük video oyun turnuvalarına da ev sahipliği yaptı. Ülkenin 2027'de ilk Olimpik Espor Oyunlarına ev sahipliği yapması bekleniyor.