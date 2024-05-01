Suudi kimya devinin kârı düştü

Yapılan açıklamaya göre, Suudi Arabistan'ın en büyük kimya şirketi Sabic, yılın ilk çeyreğinde 250 milyon riyal (67 milyon dolar) net gelir elde etti. Ancak şirket, düşük talebin kimya sektörünü stres altına sokması nedeniyle yıllık karında %62'lik bir düşüş yaşadı.

Şirketin CEO'su Abdulrahman Al-Fageeh, ilk çeyrekte talepte bazı iyileşme işaretleri görse de, "arz fazlası ile ılımlı talep büyümesi arasındaki farkın 2024 yılında da devam etmesi bekleniyor" dedi.

Şirket, petrokimya ürünlerinden elde edilen gelirin, düşük satış hacimleri nedeniyle önceki çeyreğe göre %5 oranında düştüğünüde açıkladı.