Suudi Veliaht Prensi Selman’ın Husilere saldırı talebine Trump’tan ret

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Suudi Arabistan’ın saldırı talebine ABD’den ret. ABD merkezli Axios haber sitesinde yer alan haberde, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın dün ABD Başkanı Donald Trump’ı iki kez arayarak Yemen’deki İran destekli Husilere yönelik saldırı düzenlemesi talebinde bulunduğu aktarılarak, Trump'ın ise bu talebi reddettiği ifade edildi.

Selman’ın perşembe günü, Husilerin Kızıldeniz'deki hayati öneme sahip Mocha şehrinin kontrolünü ele geçirmeleri ve stratejik Babülmendep Boğazı'na yaklaşmaları sonrası durumun kötüleştiği konusunda Trump'a bilgi vermek üzere kendisini aradığı aktarılan haberde, birkaç saat sonra Selman’ın Trump'ı yeniden arayarak ABD'nin Husilere yönelik saldırı emri vermesini istediği aktarıldı.

Axios'a konuşan iki ABD'li yetkili, Trump yönetiminin şu aşamada Husilere karşı doğrudan müdahalede bulunma planının olmadığını belirtti. Yetkililer, ABD'nin son haftalarda Suudi muhataplarına Trump'ın talimatının, Amerikan güçlerinin İran ve Hürmüz Boğazı'na odaklanması ve yeni bir cephe açılmasından kaçınılması yönünde olduğunu bildirdiğini ifade etti.

Haberde, ABD'li bir yetkilinin, ABD yönetiminin Suudi Arabistan'a Husiler hakkında istihbarat ve hedefleme verileri sağlayacağını söylediği belirtildi. ABD'li yetkililer, Suudi Arabistan'da yaklaşık 200 ABD askerinin bulunduğunu açıklayarak, "ABD, Kızıldeniz'de seyrüsefer özgürlüğünün güvence altına alınması gibi temel ulusal güvenlik çıkarlarımızı korumaya odaklanırken, bölgesel güvenlik sorunlarının yönetilmesi ve çözümünde liderliği bölgesel ortaklarımıza bırakıyor. Bölgesel istikrar konusunda Suudi Arabistan ve Yemen Hükümeti ile sürekli diyalog halindeyiz" ifadelerini kullandı.

Konuyla ilgili bilgi sahibi iki kaynak ise, ABD Merkez Kuvvetler Komutanı (CENTCOM) Brad Cooper’ın acil koordinasyon toplantıları için perşembe günü Suudi Arabistan'a gittiğini aktardı.

Haberde, Suudi Arabistan'ın doğrudan ABD’den askeri harekât talep etmesi, Suudi Arabistan’ın geçtiğimiz temmuz ayında Husilerle tek başına başa çıkabileceğini ABD’ye bildirmesinin ardından önemli bir politika değişikliğine işaret ettiğine dikkat çekildi.

ABD'li yetkililer Suudi Arabistan'da yaklaşık 200 ABD askerinin bulunduğunu açıklayarak, "ABD, Kızıldeniz'de seyrüsefer özgürlüğünün güvence altına alınması gibi temel ulusal güvenlik çıkarlarımızı korumaya odaklanırken, bölgesel güvenlik sorunlarının yönetilmesi ve çözümünde liderliği bölgesel ortaklarımıza bırakıyor. Bölgesel istikrar konusunda Suudi Arabistan ve Yemen Hükümeti ile sürekli diyalog halindeyiz" ifadelerini kullandı.