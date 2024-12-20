Tacizden korumak amacıyla kadınlara taksi indirimi başlatıldı!
Kadınların güvenlik hissini arttırmak ve tacizden korumak amacıyla taksi kuponu uygulaması başlatıldı. Almanya’da 22.00-06.00 saatleri arasında 10 euroluk taksi indirim kuponu verildi.
Tacizden korumak için kadınlar için taksi indirimi uygulaması başlatıldı. Almanya'nın Köln şehrinde akşam saatlerinde dışarıda olan kadınların güvenlik hissini arttırmak amacıyla "taksi kuponu" verilecek.
10 euroluk taksi indirimi uygulanıyor
Pazartesi günü başlatılan uygulama kapsamında 1500 kadına 22.00-06.00 saatleri arasında faydalanmaları için 10 euroluk taksi indirim kuponu verildi.
Geniş durak ağı bulunan taksilerde kullanılıyor
Kuponlar, yalnızca 141 durakta binden fazla aracı bulunan Taxi Ruf firmasına ait taksilerde kullanılacak. Söz konusu uygulamayı Münih gibi bazı şehirler de uyguluyor.