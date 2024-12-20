Tacizden korumak amacıyla kadınlara taksi indirimi başlatıldı!

Tacizden korumak için kadınlar için taksi indirimi uygulaması başlatıldı. Almanya'nın Köln şehrinde akşam saatlerinde dışarıda olan kadınların güvenlik hissini arttırmak amacıyla "taksi kuponu" verilecek.

10 euroluk taksi indirimi uygulanıyor

Pazartesi günü başlatılan uygulama kapsamında 1500 kadına 22.00-06.00 saatleri arasında faydalanmaları için 10 euroluk taksi indirim kuponu verildi.

Geniş durak ağı bulunan taksilerde kullanılıyor

Kuponlar, yalnızca 141 durakta binden fazla aracı bulunan Taxi Ruf firmasına ait taksilerde kullanılacak. Söz konusu uygulamayı Münih gibi bazı şehirler de uyguluyor.