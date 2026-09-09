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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, düzenlediği basın toplantısında tahıl anlaşmasına ilişkin Moskova'nın tutumunu açıkladı. Zaharova, Rusya'nın daha önce yürürlükte olan anlaşmaya dönme niyetinde olmadığını belirtti. Rus diplomat, söz konusu girişimin ihtiyaç sahibi ülkelerin gıda ihtiyacını karşılamaktan ziyade Batılı ülkelerin şirketlerinin kazanç elde etmesine hizmet ettiğini ileri sürdü.

“Yükümlülüklerimizi yerine getirdik”

Zaharova, Rusya'nın önceki tahıl anlaşması kapsamında üstlendiği sorumlulukları iyi niyetle yerine getirdiğini savundu. Buna karşın Moskova'nın süreç sonrasında yeni yaptırımlarla karşı karşıya kaldığını belirten Zaharova, Rusya'nın artık aynı yaklaşımı sürdürmek zorunda olmadığını ifade etti.

Batı ile anlaşmalara güven mesajı

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Moskova'nın Batı ile yapılabilecek anlaşmalara yönelik güveninin de kalmadığını söyledi. Zaharova, medyada yeniden gündeme gelen tahıl anlaşmasının canlandırılması fikrinin de Rusya'nın tutumunu değiştirmeyeceğini vurguladı.

Guterres'e yönelik eleştiri

Zaharova, görev süresinin sona ermesi beklenen Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri António Guterres hakkında da değerlendirmelerde bulundu. Rus diplomat, Guterres'in görev döneminin “çifte standartlar ve taraflılık” ile anılacağını savundu.

Ukrayna'ya yönelik suçlamalar

Zaharova'nın açıklamalarında Ukrayna'ya yönelik suçlamalar da yer aldı. Rus diplomat, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin cephede yaşandığını öne sürdüğü başarısızlıkları hava saldırıları üzerinden telafi etmeye çalıştığını ileri sürdü. Zaharova ayrıca Ukrayna'nın Rusya'daki hava ulaşımına yönelik saldırı tehditlerinde bulunduğunu ve Kiev yönetiminin destekçilerinin bu girişimlerde doğrudan rol aldığını iddia etti.

Arktik bölgesi için askeri mesaj

Zaharova, Rusya'nın Arktik bölgesindeki tehditlere ilişkin de açıklama yaptı. Moskova'nın bölgedeki tehditleri engellemek ve ortadan kaldırmak için gerekli görülmesi halinde elindeki tüm askeri ve teknik imkanları kullanmaya hazır olduğunu belirtti.