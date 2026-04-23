Tahran için takvim durdu: Beyaz Saray’dan İran’a ‘açık uçlu’ strateji

Washington ve Tahran arasındaki gerilimde kartlar yeniden karılırken, Beyaz Saray’dan süreci zamana yayan kritik bir açıklama geldi. Basın sözcüsü Karoline Leavitt, kamuoyunda yankı bulan İran’a mühlet verildiği iddialarını net bir dille yalanladı. Leavitt, Başkan Donald Trump’ın masaya gelecek bir anlaşma teklifi için kesin bir takvim kısıtlamasına gitmediğini belirterek; sürecin, şartların ve zamanlamanın bizzat Başkan tarafından yönetileceği mesajını verdi. Bu hamle, Beyaz Saray'ın inisiyatifi tamamen kendi lehine çekme stratejisi olarak yorumlanıyor.

Trump’ın dün duyurduğu süresiz ateşkes kararıyla birleşen bu yeni yaklaşım, piyasalarda Tahran için manevra alanının daraldığı bir dönem olarak değerlendiriliyor. Bir mühlet belirlenmemesi, İran yönetimini ucu açık bir bekleyişe mahkum ederek stratejik planlama kabiliyetini zayıflatmayı hedefliyor. Kesin bir bitiş tarihinin bulunmaması, Tahran'ın kısa vadeli taktiklerle vakit kazanma ihtimalini ortadan kaldırırken, rejimi her an değişebilecek şartlara karşı tetikte kalmaya zorluyor.

Diplomatik sessizlik ve ekonomik ablukanın maliyeti

Diplomatik alandaki bu takvim sessizliği sürerken, Hürmüz Boğazı'nda İran Devrim Muhafızları tarafından ele geçirilen gemiler nedeniyle sahadaki tansiyon güncelliğini koruyor. Beyaz Saray kaynakları, askeri operasyonların askıya alınmasının bir gevşeme işareti olmadığını, aksine Tahran'ın kapsamlı bir teklifle gelmesi için tanınan bilinçli bir manevra alanı olduğunu vurguluyor. Ancak bu esneklik, ekonomik baskının hafiflediği anlamına gelmiyor.

ABD’nin deniz ablukasının İran ekonomisine günlük yaklaşık 500 milyon dolar kaybettirdiğini öne süren Beyaz Saray, ‘açık uçlu’ bu bekleyişin İran'ın finansal kaynaklarını her geçen gün daha da erittiği görüşünde. Mevcut tablo, Washington'ın doğrudan bir müdahale yerine ekonomik daraltma ve diplomatik belirsizlik yoluyla Tahran'ı masada uzlaşmaya mecbur bırakma yolunu seçtiğini gösteriyor. Şimdi küresel kamuoyu, Trump’ın bu stratejik sabır dönemini ne yönde bir hamleyle noktalayacağına odaklanmış durumda.