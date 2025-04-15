Tahran, İran-ABD nükleer görüşmelerinin Maskat'ta yapılacağını doğruladı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Esmaeil Baghaei, Tahran ile Washington arasında önümüzdeki günlerde gerçekleşecek "dolaylı görüşmeler" turunun potansiyel mekanına ilişkin spekülasyonlara son verdi.

Baghaei'nin resmi haber ajansı IRNA'ya yaptığı açıklamada, "Yapılan istişareler sonucunda, Maskat'ın 19 Nisan Cumartesi günü yapılacak olan görüşmelerin ikinci turuna ev sahipliği yapmaya devam etmesine karar verildi" dedi.

Roma spekülasyonları vardı

ABD medyasının bazı kesimlerinde bile Roma'nın görüşmelere ev sahipliği yapabileceği yönünde yoğun spekülasyonlar vardı.

Umman'ın arabuluculuğunda yürütülen dolaylı müzakereler, Tahran ile Washington arasında özellikle Donald Trump'ın ABD başkanlığına yeniden seçilmesinin ardından artan gerginliğin ardından gerçekleşiyor.

İran ile ABD arasındaki müzakere süreci

İran tarafında Dışişleri Bakanı Abbas Irakçi, Amerikalılar tarafında ise ABD'nin Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witcoff liderliğindeki Tahran, ilk tur görüşmelerinin "karşılıklı saygıya dayalı yapıcı bir atmosferde" gerçekleştiğini söyledi.

İran'ın müzakere heyetinde Araghchi, Dışişleri Bakan Yardımcıları Majid Takht-Ravanchi ve Kazım Garibabadi'nin yanı sıra Baghaei de yer alıyor.

Görüşmelerin odak noktası İran'ın nükleer programı olurken, Trump yönetimi İran'ın nükleer silah geliştirmesini engellemek için Tahran'a baskıyı artırıyor.

Trump, İran'ın ABD ile nükleer programı konusunda yeni bir anlaşmaya varamaması durumunda askeri saldırı ve ikincil yaptırımlarla tehdit etti. Bu anlaşma, 2015'te varılan anlaşmanın yerini alacak.

İran doğrudan görüşmelere katılmayı reddederken, Umman'ın arabuluculuğunda dolaylı müzakerelerin yapılmasını kabul etti.

İlk turda Araghchi ve Witcoff, iki buçuk saat süren dolaylı görüşmenin ardından farklı odalarda kısa bir sohbet gerçekleştirdi.