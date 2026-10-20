Tahran yönetiminden vatandaşlarına Fransa, Belçika ve İtalya uyarısı

İran Dışişleri Bakanlığı, Avrupa'da artış gösteren protestolar ve güvenlik koşullarına yönelik endişeler doğrultusunda Fransa, Belçika ve İtalya'yı kapsayan resmi bir seyahat uyarısı yayımladı. Bakanlık tarafından paylaşılan yazılı açıklamada, ilgili üç ülkedeki kamusal düzen sorunları ve güvenlik riskleri açıkça vurgulanarak İran vatandaşlarından zorunlu bir durum olmadıkça bu ülkelere seyahat etmemeleri talep edildi.

Halihazırda Avrupa'da bulunan vatandaşlara uyarılar

Yayımlanan uyarı metninde yalnızca yeni seyahat planları olanlar değil, hâlihazırda Fransa, Belçika ve İtalya'da bulunan İran vatandaşları da unutulmadı. Bu ülkelerde bulunan kişilerin son derece dikkatli olmaları gerektiği belirtilirken, özellikle protestoların ve toplumsal hareketliliğin yoğunlaştığı riskli bölgelerden uzak durmaları istendi.

Tahliye kararı alınmadı

Öte yandan İran Dışişleri Bakanlığının duyurusunda, söz konusu ülkelerde ikamet eden veya bulunan vatandaşların tahliye edilmesine yönelik herhangi bir genel karar veya talimat yer almadı. Alınan kararın temel amacının zorunlu olmayan seyahatlerin ertelenmesi ve vatandaşların potansiyel güvenlik açıklarından korunması olduğu ifade edilirken, uyarıların genel nitelikte olduğu ve belirli şehirler için ayrı bir risk haritası paylaşılmadığı kaydedildi.