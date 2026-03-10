Tahran'da en az 460 kişi öldü, 4 binden fazla yaralı var

Kamu yayıncısı IRIB News'e konuşan Soroush, 28 Şubat'tan bu yana düzenlenen saldırılarda başkentteki 18 ambulansın ve 18 acil yardım istasyonunun hasar görerek kullanılamaz hale geldiğini belirtti.

Bu durumun, yaralılara müdahale sürecini ve sağlık hizmetlerini ciddi şekilde aksattığı ifade ediliyor.

Saldırıların etkisi sadece başkentle sınırlı kalmadı.

Al Jazeera'nın aktardığına göre ülke genelinde gelen verilerde saldırılar sonucunda toplam can kaybının bin 200'ü aştığı ve yaralı sayısının 10 binin üzerinde olduğu belirtildi.

Özellikle enerji altyapısına ve stratejik noktalara yönelik hava harekatlarının sivil yerleşim yerlerinde yarattığı tahribatın, kayıpların artmasındaki en büyük etken olduğu vurgulanıyor.