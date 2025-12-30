Tahran’da esnaf döviz protestosu için kepenk indirdi

İran’ın başkenti Tahran’da döviz kurlarındaki sert yükselişe tepki gösteren esnaf, iş bırakma eylemine gitti.

Mehr Haber Ajansı’nın aktardığına göre, Cumhuriyet Caddesi üzerinde cep telefonu ile ses ve görüntü ekipmanları satışı yapılan çarşılarda faaliyet gösteren çok sayıda esnaf, döviz ve altın fiyatlarındaki artışı protesto etmek amacıyla kepenk indirdi.

Kur artışlarının fiyatlara yansıması ve piyasadaki istikrarın bozulmasına tepki gösteren esnafın iş yerlerini kapattığı belirtilirken, sosyal medyada paylaşılan görüntülerde göstericilerin hükümet karşıtı sloganlar attığı görüldü.

"Spekülatif hareketlere neden olanlarla mücadele edilecek"

Öte yandan Yargı Erki Başkanı Ejei, Tahran'da Yüksek Yargı Şurası toplantısındaki konuşmasında, söz konusu protestolara değinerek, döviz piyasasında "spekülatif hareketlere neden olanlarla mücadele edileceğini belirtti.

Döviz piyasasında dalgalanmalara neden olanlar hakkında yasal işlem başlatılacağını aktaran Muhsini Ejei, "Bazıları, döviz piyasasını bozarak ve ekonomik dalgalanmalar yaratarak halkın geçimini ve yaşamını hedef almıştır. Bunlar yetkililerin dikkatli ve uyanık yaklaşımıyla tespit edilmeli ve yargılanmalıdır." ifadelerini kullandı.

Protestonun, esnaf ve piyasa üzerindeki artan ekonomik baskının bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. İran'da geçen yıl bugünlerde 1 dolar 80 bin tümen iken bugün yaklaşık 140 bin tümenden işlem görüyor.