  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Tahran’da kişisel kartla yakıt alım kotası düşürüldü
Takip Et

Tahran’da kişisel kartla yakıt alım kotası düşürüldü

ABD-İsrail'in petrol depolarına saldırıları nedeniyle Tahran'da kişisel kartla yakıt alım kotası düşürüldü

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Tahran’da kişisel kartla yakıt alım kotası düşürüldü
Takip Et

ABD-İsrail'in Tahran ve Elburz eyaletlerinde petrol depolarına düzenlediği saldırıların ardından Tahran'daki yakıt ikmal istasyonlarında kişisel kartla yakıt alım kotasının 30 litreden 20 litreye düşürüldüğü bildirildi.

İran devlet televizyonunun Tahran Valiliğine dayandırdığı habere göre, ABD-İsrail'in Tahran ve Elburz eyaletlerinde petrol depolarına saldırıları Tahran'da yakıt alımında kısıtlamaya yol açtı.

Buna göre Tahran vilayetinde istasyonlarda kişisel kartla yakıt kotası 30 litreden 20 litreye düşürüldü.

ABD-İsrail, dün gece Tahran ve Elburz eyaletlerinde petrol depolarını hedef almıştı.

ABD ve İsrail, İran'da 5 petrol tesisini vurdu, 4 kişi hayatını kaybettiABD ve İsrail, İran'da 5 petrol tesisini vurdu, 4 kişi hayatını kaybettiDünya

 

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Komşu ülkelerle kardeşiz ancak herhangi bir saldırıya karşılık veririzİran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Komşu ülkelerle kardeşiz ancak herhangi bir saldırıya karşılık veririzDünya

 