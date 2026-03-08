Tahran'da korkutan görüntü: Su kanallarına sızan petrol patlamalara neden oluyor



ABD ve İsrail, İran’ın petrol tesislerini vurması sonrası altyapıda ciddi hasar oluştu. Başkent Tahran'da ve Elburz'da dört petrol deposu ve bir petrol ürünleri taşıma merkezine düzenlenen saldırının ardından Tahran’daki Shahran Bulvarı’ndan geçen yağmur suyu kanallarına Shahran Petrol Deposu’ndan petrol sızdı.

Yağmur suyu kanallarında peş peşe patlamalar yaşandı. Patlamalar, anbean kayıt altına alınırken bölgede bulunan siviller panikle kaçtı.