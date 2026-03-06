Tahran’da onbinlerce kişi saldırıları protesto etti: 'ABD ile ateşkese hayır'

İsrail ve ABD’nin İran’a yönelik ortak hava saldırıları sürerken başkent Tahran’da farklı noktalardaki birçok meydanda toplanan on binlerce kişi "ABD ile ateşkese hayır" sloganıyla protesto düzenledi.

Valiasr Meydanı’nda toplanan kalabalık, ABD ve İsrail’in saldırılarına tepki gösterdi. Gösteride sık sık tekbir sesleri yükselirken protestocular intikam çağrısında bulundu.

İran bayrakları ile saldırılarda hayatını kaybeden Dini Lider Ali Hamaney’in fotoğraflarının taşındığı gösteride halk, "Kahrolsun ABD" ve "Kahrolsun İsrail" sloganları attı. Saldırılara karşı direniş çağrısı yapan kalabalık "İran asla teslim olmaz", "Bitmeyen savaşlara değil, ABD halkına yatırım yapın" ve "Direniş devam edecek" yazılı pankartlar taşıdı.