Tahran'da patlama sesleri: Hava savunma sistemleri devreye girdi
İran basını, başkent Tahran'ın çeşitli bölgelerinde hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini bildirdi.
ABD ile İran arasında müzakere süreci devam ederken Tahran'da patlama seslerinin duyulduğu haberi geldi.
İsrailli yetkili: Saldırı düzenlemedik
İsrailli yetkili, İran’ın başkenti Tahran’da duyulan patlama seslerinin ardından İsrail’in İran’a saldırı düzenlemediğini açıkladı.