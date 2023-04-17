Tahran'da protestolar yine başladı

İslami Kuruluşlar Öğrenci Birliğinin Telegram sayfasında yayımladığı görüntülere göre, Tahran Üniversitesinin Sosyal Bilimler ile Psikoloji ve Eğitim Bilimleri fakülteleri öğrencileri gösteri düzenledi.

Tahran Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi güvenliğinin, zorunlu başörtüsü kuralına uyulmaması nedeniyle bazı öğrencileri okula almadığı ileri sürüldü.

Güvenlik görevlilerinin söz konusu uygulamasına ve ülkenin birçok yerindeki okullarda öğrencilerin toplu zehirlenmesine tepki gösteren öğrenciler bir araya gelerek slogan attı.

Üniversitenin Psikoloji ve Eğitim Bilimleri Fakültesi öğrencileri de zorunlu kılık kıyafet uygulamaları ile disiplin kurulunun öğrencilere yönelik cezai kararlarına karşı oturma eylemi yaptı.

İran'daki gösteriler ve başörtüsü zorunluluğu

İran'ın başkenti Tahran'da 13 Eylül 2022'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Emini, 16 Eylül'de yaşamını yitirmişti.

Emini'nin ölümü üzerine başlayan gösteriler, ülke geneline yayılarak yönetim karşıtı protestolara dönüşmüş, protestolarda yüzlerde kişi yaşamını yitirmişti. Ülkede Emini'nin ölümünü protesto eden ve zorunlu kıyafet kuralına karşı çıkan binlerce kişi gözaltına alınmıştı.

Toplu gösterilerin sona ermesine rağmen İran'ın birçok bölgesinde kadınlar kamuya açık alanlar, alışveriş merkezleri, kafe, banka, okul ve sokaklarda başını örtmeyerek tepkisini devam ettiriyor.

İçişleri Bakanlığı ve Yargı Erki tarafından ayrı ayrı yapılan açıklamalarda, zorunlu başörtüsü kuralına aykırı hareket edenlere karşı harekete geçileceği ifade edilmiş ve daha sonra sokak ve caddelerdeki kameraların başörtüsü denetimleri için kullanılacağı belirtilmişti.

İran'daki okullarda toplu zehirlenme vakaları

İran'da 30 Kasım 2022'den bu yana genellikle kız öğrencilerin eğitim gördüğü okullarda toplu zehirlenme vakaları yaşanıyor. Şu ana kadar 250’ye yakın okulda 5 binden fazla öğrenci zehirlendi.

Öğrencilerde solunum sıkıntısı, mide bulantısı, baş ağrısı ve uzuvlarda uyuşma gibi belirtiler görülüyor.

İran İçişleri Bakanlığı, 11 Mart'ta yaptığı yazılı açıklamada, Tahran, Kum, Zencan, Huzistan, Hemedan, Fars, Gilan, Batı Azerbaycan, Doğu Azerbaycan, Kürdistan ve Rezevi Horasan eyaletlerindeki okullarda toplu zehirlenme vakalarıyla bağlantılı oldukları şüphesiyle 100'den fazla kişinin gözaltına alındığını bildirmişti.