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Tahran'da saldırılardaki İHA’ları kontrol eden 2 kişi gözaltına alındı

İran'ın başkenti Tahran’ın kuzeybatısındaki dağlık alanda yapılan operasyonda insansız hava araçlarını gönderen bir ekibin tespit edilip 2 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Haber Merkezi
AA
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Tahran'da saldırılardaki İHA’ları kontrol eden 2 kişi gözaltına alındı
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İran'ın başkenti Tahran’ın kuzeybatısındaki dağlık alanda saldırılarda kullanılan insansız hava araçlarını kontrol eden 2 kişinin gözaltına alındığı ifade edildi.

İran devlet televizyonu, Emniyet Genel Müdürlüğü Sözcülüğü'nün konuya ilişkin açıklamasına yer verdi.

Açıklamada, Tahran’ın kuzeybatısındaki dağlık alanda yapılan operasyonda dron gönderen bir ekibin tespit edilip yakalandığı aktarıldı.

Söz konusu operasyonda 2 kişini gözaltına alındığı kaydedilen açıklamada, çok sayıda insansızhavaaracı kontrol ve güdüm ekipmanı da ele geçirildiği belirtildi.

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