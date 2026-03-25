Tahran’dan ABD’nin bölgesel hareketliliğine sert uyarı: Saniye saniye takip ediyoruz

Bölgedeki askeri hareketliliğin tırmandığı bir dönemde İran cephesinden en üst düzey siyasi uyarı geldi. Meclis Başkanı Galibaf, ABD’nin Orta Doğu sahasındaki her türlü mobilizasyonunun ve yeni birlik intikallerinin İran savunma birimleri tarafından mercek altına alındığını bildirdi. Özellikle bölgeye yönelik ek asker sevkiyatı iddialarının ardından gelen bu açıklama, İran’ın olası bir karşı hamle için teyakkuzda olduğu mesajını veriyor.

“Washington yönetimi İsrail’in politikalarına alet olmamalı”

Galibaf açıklamasında stratejik bir vurgu yaparak, ABD’nin sahada attığı adımların diplomatik bir çözümden ziyade çatışmayı derinleştirdiğini savundu. Üst düzey komuta kademesinin yaptığı stratejik hataların bölgeye gönderilen piyadelerle telafi edilemeyeceğini söyleyen Galibaf, Washington yönetimini İsrail’in politikalarına alet olmaması konusunda uyardı. Bu çıkış, Trump yönetiminin muhtemel barış planları üzerinde çalıştığı bir süreçte, Tahran’ın sahadaki elini güçlendirme çabası olarak öne çıkıyor.

Bölgesel güvenlik hattında kırmızı çizgiler

İran’ın toprak bütünlüğünü savunma konusundaki kararlılığının test edilmemesi gerektiğini hatırlatan Galibaf, yabancı güçlerin bölgedeki varlığını bir istikrarsızlık kaynağı olarak tanımladı. Meclis Başkanı’na göre, ABD’nin askeri yığınağı sadece gerilimi tırmandırmakla kalmıyor, aynı zamanda bölge ülkeleri arasındaki diyalog zeminini de tahrip ediyor. Tahran yönetimi, bu izleme faaliyetinin sadece bir gözlem değil, ulusal güvenlik doktrininin bir parçası olduğunun altını çiziyor.

Piyasalarda askeri hareketlilik tedirginliği

Galibaf’ın yakın takip açıklaması, küresel enerji piyasalarında da anında karşılık buldu. Hürmüz Boğazı ve çevresindeki askeri trafiğin artma ihtimali, petrol arz güvenliğine dair endişeleri tetikleyerek fiyatlamalar üzerinde baskı oluşturmaya başladı. Tahran’dan gelen bu yüksek tonlu uyarının, önümüzdeki günlerde bölgedeki gemi trafiği ve askeri devriyeler üzerinde somut yansımaları olması kaçınılmaz görünüyor.