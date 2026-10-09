Tahran’dan nükleer silah iddialarına yanıt: Atom bombası üretmeyeceğiz

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İran yönetimi, nükleer silah üretimine ilişkin tartışmalara yönelik açıklamalarında mevcut politikasının değişmediği mesajını verdi. Ülkenin nükleer doktrininde atom bombası üretiminin bulunmadığı belirtilirken, bu yaklaşımın İran lideri Ayetullah Ali Hamaney’in nükleer silahları yasaklayan fetvasıyla uyumlu olduğu ifade edildi.

İranlı yetkililer, nükleer programın askeri amaç taşımadığını savunarak ülkenin nükleer teknoloji alanındaki çalışmalarını sürdürme kararlılığını dile getirdi.

Nükleer teknoloji vurgusu: Sivil amaçlarla kullanılacak

İran yönetimi, nükleer enerji ve teknoloji çalışmalarının barışçıl amaçlarla yürütüldüğünü belirtiyor. Tahran, nükleer teknolojiden yararlanma hakkını savunurken nükleer silah üretimi ile sivil amaçlı nükleer faaliyetler arasında ayrım yapıyor. İran'ın açıklamaları, ülkenin nükleer programına ilişkin uluslararası tartışmaların sürdüğü bir dönemde geldi.

Hamaney’in fetvası öne çıkıyor

İran’ın nükleer silah politikasına ilişkin açıklamalarında, Hamaney’in kitle imha silahlarının geliştirilmesini ve kullanılmasını yasaklayan fetvasına da atıfta bulunuluyor. Tahran yönetimi, bu yaklaşımın ülkenin nükleer doktrininin temel unsurlarından biri olduğunu vurguluyor. Bununla birlikte İran’ın nükleer faaliyetleri ve programının niteliği, uluslararası kamuoyunda tartışılmaya devam ediyor.