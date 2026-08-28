Tahtın gönülsüz varisi kral oldu: Haakon’un zorlu sınavı

Norveç’te 30 yılı aşkın süredir tahtta bulunan Kral Harald V’nin ölümüyle monarşide yeni bir dönem başladı. Harald’ın ardından veliaht prens Haakon, babasının hayatını kaybettiği anda otomatik olarak kral oldu. Gençliğinde kraliyet statüsünü kabullenmekte zorlanan Haakon, yıllar içinde monarşinin sorumluluklarını üstlenerek tahta hazırlanan bir isim haline geldi. Ancak yeni kral, ailesini sarsan tartışmaların devam ettiği bir dönemde görevi devralıyor.

Gönülsüz prensten Norveç kralına

20 Temmuz 1973’te dünyaya gelen Haakon Magnus, kraliyet ailesinin bir üyesi olarak büyümesine rağmen gençlik yıllarında bu konumun getirdiği sorumluluklara mesafeli yaklaştı.

Norveç Donanması'nda görev yapan Haakon, daha sonra ABD'deki California Üniversitesi Berkeley kampüsünde siyaset bilimi, Londra Ekonomi Okulu'nda ise kalkınma çalışmaları eğitimi aldı. Müzik ve sörfe olan ilgisiyle de tanınan Haakon, kraliyet ailesinin bir parçası olmasaydı profesyonel sörfçü olmayı hayal ettiğini ifade etmişti.

Zaman içinde kraliyet görevlerini benimseyen Haakon, babası Harald'ın sağlık sorunlarının ağırlaşmasıyla birlikte devlet işlerinde daha fazla sorumluluk üstlenmeye başladı. Böylece uzun süredir beklenen taht değişiminin hazırlıkları fiilen başlamış oldu.

Kraliyet ailesini sarsan tartışmalar

Haakon'un tahta çıkışı, Norveç Kraliyet Ailesi açısından oldukça hassas bir döneme denk geliyor.

Haakon'un eşi Mette-Marit ile evliliği de geçmişte kamuoyunda tartışmalara neden olmuştu. 1999'da tanışan çift, Mette-Marit'in daha önce evlenmemiş bir anne olması nedeniyle başlangıçta yoğun medya ilgisiyle karşı karşıya kaldı. Çift 2001 yılında evlendi.

Son dönemde ise Mette-Marit'in Jeffrey Epstein ile geçmişteki yazışmaları ve Haakon'un üvey oğlu Marius Borg Høiby hakkındaki dava, Norveç monarşisini yeniden kamuoyu tartışmalarının merkezine taşıdı. Høiby, tecavüz ve aile içi şiddet suçlamaları kapsamında yargılandı ve Haziran ayında bazı suçlamalardan mahkum edilerek dört yıl hapis cezasına çarptırıldı. Karara itiraz süreci devam ediyor.

Haakon ise hem eşi hem de üvey oğluyla ilgili krizlerde ailesine destek verdiğini belirtirken, hukuki süreçlerin herkes için aynı şekilde işlemesi gerektiği mesajını verdi.

Haakon VIII olması bekleniyor

Yeni kralın resmi unvanının Haakon VIII olması bekleniyor. Norveç krallarının tahta çıktıklarında isimlerini değiştirme hakkı bulunuyor ancak Haakon'un babasının izinden giderek kendi adını koruyacağı tahmin ediliyor.

Haakon'un önümüzdeki günlerde yapılacak olağanüstü Devlet Konseyi toplantısında kullanacağı isim ve kraliyet sloganını açıklaması bekleniyor.

Norveç'te İngiltere'deki gibi görkemli bir taç giyme töreni bulunmuyor. Yeni kralın parlamentoda yemin etmesi planlanırken, geleneksel taç giyme töreni yerine Trondheim'daki Nidaros Katedrali'nde bir takdis töreni düzenlenebiliyor.

Tahtın yeni varisi Prenses Ingrid Alexandra

Haakon'un tahta çıkmasıyla birlikte 22 yaşındaki kızı Prenses Ingrid Alexandra, Norveç tahtının yeni veliahtı oldu. 1990'da yapılan düzenlemeyle Norveç'te erkek çocuklara öncelik veren veraset sistemi değiştirilmiş ve en büyük çocuğun cinsiyet ayrımı yapılmaksızın tahtın varisi olması kabul edilmişti.

Bu nedenle Ingrid Alexandra'nın ileride Norveç'in ilk kadın devlet başkanı olması bekleniyor.

Norveç monarşisinde yeni dönem

Haakon, Norveç'in 1905'te İsveç'ten tamamen bağımsızlığını kazanmasından bu yana ülkenin dördüncü kralı oldu.

Babası Harald'ın uzun saltanatının ardından görevi devralan Haakon'un önündeki en önemli sınavlardan biri, monarşinin kamuoyu nezdindeki güvenini korumak olacak. Aile içinde yaşanan tartışmaların yanı sıra yeni kralın daha modern ve toplumla yakın bir monarşi anlayışını sürdürmesi bekleniyor.