Takaiçi hükümetinden nükleer silah mesajı

Kyodo ajansının haberine göre, ismi açıklanmayan Japonya yetkili, Tokyo'nun uzun süredir benimsediği nükleer karşıtı tutumunun değişmesi gerektiğini ileri sürdü.

Japon yetkilinin nükleer silah çıkışı, güvenlikçi politikalarıyla bilinen Takaiçi'nin Japonya'nın nükleer silah bulundurmasını, üretmesini ve ülkeye sokulmasını yasaklayan "Üç Nükleer İlke"yi gözden geçirmeyi değerlendirdiği bir dönemde geldi.

Takaiçi hükümetinin güvenlik politikalarını şekillendiren ekibin üyesi olan yetkili, "Bence nükleer silahlara sahip olmalıyız. Sonunda yalnızca kendimize güvenebiliriz." dedi.

Japonya’da nükleer politika değişikliği tartışması sürüyor

Hükümet kaynakları, daha önce iktidardaki Liberal Demokrat Parti'nin lideri Takaiçi'nin söz konusu ilkeleri yeniden ele almayı düşündüğünü açıklamıştı.

Üç Nükleer İlke, 1967'de dönemin Başbakanı Eisaku Sato tarafından parlamentoda ilan edilmiş ve zamanla ulusal bir ilke haline gelmişti. Sato, bu yaklaşımı ve barışa katkıları dolayısıyla 1974'te Nobel Barış Ödülü'ne layık görülmüştü.

Japonya'nın nükleer politikasında değişiklik yapılması, ülkede tartışmalı bir konu olmayı sürdürüyor.

Kamuoyunun önemli bir kesimi, atom bombası saldırılarına maruz kalan tek ülke olmasının da etkisiyle barışçıl savaş sonrası nükleer karşıtı duruşu benimsiyor.