Taliban, ekonomiye destek için Türkiye dahil birkaç ülkeye işçi göçü planlıyor

Afganistan'da iktidarda bulunan Taliban yönetiminin, ülkedeki işsizlik sorununu hafifletmek amacıyla aralarında Türkiye'nin de bulunduğu bazı ülkelere işçi göndermeyi planladığı ve bu doğrultuda görüşmeler yürüttüğü bildirildi.

Taliban’ın Çalışma Bakanı Abdül Mennan Ömeri, Katar’a gönderilmesi planlanan 2 bin işçi için ülkenin 34 eyaletinde başvuru sürecinin devam ettiğini açıkladı. Ömeri ayrıca, Türkiye, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Umman ve Rusya ile de bu kapsamda temasların sürdüğünü ifade etti.

DW Türkçe'de yer alan habere göre, yeni başlatılan bir program kapsamında Katar'a gönderilecek iş gücünün, ağırlıklı olarak konaklama ve yeme-içme sektörlerinde çalışacak personeller olacağı, bunun yanı sıra çeşitli branşlarda mühendislerin de Körfez ülkesine gideceği belirtildi. Kayıtlar sırasında iş tecrübeleri ve yeterliliklerine göre en uygun kişiler seçilecek.

"Afgan ekonomisi açısından önemli ve temel bir adım"

İş gücü ihracat programının Afgan ekonomisi açısından "önemli ve temel bir adım" olduğunu ifade eden Taliban yetkilisi Ömeri, X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Görüşmeler yapılan ülkelere nitelikli, yarı nitelikli ve profesyonel işçiler göndermeye kararlıyız. Afgan işçilerinin yurt dışındaki yasal haklarının ve güvenliğinin korunmasına önem veriyoruz. Hedefimiz yasa dışı göçü önlemek ve Afgan işçilerinin onur ve haysiyetini korumaktır" dedi.

Uzmanlar ve yardım kuruluşları, yurt dışında çalışan Afganlardan gelen döviz akışının ciddi şekilde azaldığını ve bu durumun kamu hizmetleri üzerinde baskı oluşturduğunu belirtiyor. Afganistan'ın işçi göndermek için görüşmeler yaptığı ülkelerden sadece Rusya Taliban'ı Afganistan'ın meşru hükümeti olarak tanıyor olsa da, diğer ülkeler de Kabil ile diplomatik ilişkiler içinde. Kabil'in iş gücü ihracatına ilişkin kararı, komşu ülkeler İran ve Pakistan'dan yaklaşık 1,5 milyon Afgan'ın sınır dışı edildiği döneme denk geliyor.