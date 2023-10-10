Taliban hükümeti: Türkiye'ye minnettarız

Taliban geçici hükümetinin Doğal Afetlerden Sorumlu Devlet Bakanı Molla Muhammed Abbas Ahund, "Uluslararası toplumun yardımına ihtiyacımız var. Artık depremzedelere kalıcı konutlar inşa edilmeli, şu an gelen yardımlar geçici yardımlar." dedi.

Deprem konusunda uluslararası toplumun yardımına ihtiyaç duyduklarını ifade eden Ahund, depremzedelere yapılacak yardımların karşılıksız olması gerektiğini söyledi.

Ahund, deprem nedeniyle Herat'ın Zindacan ilçesinde 16 köyün tahrip olduğunu ve bu köylerden bazılarının tamamen yıkıldığını kaydetti.

Halen enkaz altında insanların olduğunun düşünüldüğünü dile getiren Ahund, bu nedenle can kayıplarıyla ilgili henüz net bir rakam söylemenin mümkün olmadığını vurguladı.

Bakan Ahund, depremzedelere yardımların eşit bir şekilde ulaşması için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerinin altını çizdi.

Deprem sonrası yapılan yardım çağırısına ilk olarak Türkiye'nin yanıt verdiğini aktaran Ahund, "Türkiye, Müslüman ve kardeş ülke olduğu için ilk yardımı gönderdi, minnettarız." diye konuştu.

Ahund, kardeşliğin böyle kötü günlerde kendini belli ettiğini söyledi.

Bu zor günleri de hep birlikte atlatacaklarını vurgulayan Ahund, şu an her şeyden çok birlik olma zamanı olduğunu sözlerine ekledi.

Afganistan'ın batısında, İran sınırında bulunan Herat vilayetinde 7 Ekim'de en büyüğü 6,3 olan art arda depremler meydana gelmişti. Depremlerde yaklaşık 2 bin 500 kişi yaşamını yitirmişti.