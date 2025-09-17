Taliban WiFi kullanımını yasakladı! Gerekçesi şaşırttı

Taliban, Afganistan’ın Belh eyaletinde yeni bir yasakla gündemde. Afganistan’da ifade özgürlüğü, medya, eğitim ve günlük hayatı etkileyen yasaklara yenisi eklendi.

Taliban yasaklarına WiFi de eklendi

Taliban lideri Hibetullah Ahundzade'nin emriyle Belh eyaletinde kablosuz internete erişimin tamamen yasaklandığı öğrenildi.

Yönetimi ele geçirmesinden bu yana ilk kez böyle bir karar alan Taliban, Belh'teki hükümet binalarının, özel sektörün, kamu kurumlarının ve evlerin internetini tümden kesti. Mobil internetin ise hâlâ kullanılır halde olduğu bildirildi.

“Yerine alternatif çözüm getirilecek”

Eyalet yönetiminin sözcüsü Hacı Attaullah Zaid, Amerikan haber ajansı Associated Press'e verdiği demeçte "bu önlemin ahlaksızlığı önlemek için alındığını ve yerine alternatifinin yapılacağını" söyledi.

Yasak için neden Belh'in seçildiği ya da WiFi kesintisinin diğer eyaletlere de yayılıp yayılmayacağı ise bilinmiyor.

Belh sakinleri şaşkın!

Birkaç gün önce internet bağlantısında sorun fark eden bir Belh sakini, hizmet sağlayıcısıyla iletişime geçtiğinde "yakın zamanda çözülecek teknik bir arıza" olduğu yanıtını aldığını anlattı.

AP'ye konuşan söz konusu Belh sakini "Böylesine gelişmiş bir dönemde internetin yasaklanmasına akıl sır erdiremiyorum" diye isyan etti.