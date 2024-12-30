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Taliban'dan kadınlara yeni kısıtlama: Binalarda pencereler yasaklandı

Taliban yönetimi yayınladığı yeni kararnameyle Afganistan’daki binalarda çoğunlukla kadınların bulunduğu odalara ve alanlara pencere yapılmasını yasakladı.

Haber Merkezi
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Taliban'dan kadınlara yeni kısıtlama: Binalarda pencereler yasaklandı
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Taliban’ın üç yıl önce iktidarı ele geçirmesinden bu yana kadınlar, kişisel özgürlükleri ve kıyafetleriyle ilgili ciddi sınırlamalarla karşı karşıya. Erkeklerse çoğunlukla özgürce hareket edebiliyor.

'Müstehcen eylemlerden duyulan endişe’

Euronews’ün haberine göre Taliban bu sefer de erkeklerin ev içinde kadınları görmesinden kaynaklanabilecek ‘müstehcen eylemlerden duyulan endişe’ bahanesiyle harekete geçti.

Kadınların bulunduğu odalara ve alanlara pencere yapılması yasaklandı. Karara göre halihazırda bulunan pencereler de kapatılacak. Taliban yetkilileri, 2021’deki gelişlerinde ‘değiştikleri’ni öne sürmüşti.

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