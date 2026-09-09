Tarihi karar: Nakit euronun çehresi baştan sona değişiyor

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Avrupa Merkez Bankası (ECB), euro banknot serisinin tamamını kapsayan büyük değişim projesinde bitiş çizgisine yaklaştı. 5 ile 200 euro arasındaki tüm kupürleri kapsayan yeni tasarımlar için hazırlanan 10 finalist çalışma, Avrupa çapında başlatılan bir kamuoyu anketiyle halkın değerlendirmesine sunuldu.

​Tasarımlara ilham veren iki ana başlık

​Yeni nakit serisinde öne çıkan görseller iki belirgin tema etrafında toplandı:

1. ​"Avrupa Kültürü ve Bilimi" Teması: Sanatsal ve bilimsel birikimin ön plana çıkarıldığı bu konseptte; Maria Callas, Ludwig van Beethoven, Miguel de Cervantes, Leonardo da Vinci ve Bertha von Suttner gibi önemli figürlerin büst veya portreleri yer alıyor. Serinin 20 euroluk kısmında ise Nobel ödüllü bilim insanı Maria Sklodowska-Curie yer alıyor.

2. ​"Nehirler ve Kuşlar" Teması: Doğanın gücünü ve çeşitliliğini simgelemeyi hedefleyen bu konseptte kıtanın nehirleri, özgün kuş türleri ve manzaraları işleniyor. Paraların arka yüzlerinde ise Avrupa Birliği organlarının binaları ve simgeleri resmediliyor.

​Konu hakkında görüş bildiren ECB Başkanı Christine Lagarde, banknotların sadece günlük ticari bir enstrüman olmadığını, aynı zamanda Avrupa'nın ortak kimliğini yansıtan belirgin bir sembol niteliği taşıdığını vurguladı.

​Karar süreci ve uygulama

​ECB Yönetim Konseyi, yeni banknotların son halini yıl sonuna doğru karara bağlayacak. Bu süreçte uzman jüri raporları, teknik incelemeler ve anketlerden çıkan halk tercihleri belirleyici olacak. Seçilen tasarımlar, gerekli güvenlik testleri ve basım aşamalarından geçerek önümüzdeki senelerde kademeli biçimde piyasaya sürülecek.

​Teknik gelişmeler ve mevcut paraların durumu

​Yeni paralar, sahteciliği zorlaştıracak ileri düzey güvenlik sistemleriyle donatılacak. Bunun yanı sıra görme engellilerin kullanımını kolaylaştıracak nitelikler ve çevreyle dost, daha uzun ömürlü hammaddeler tercih edilecek. Mevcut euro banknotları ise yenileri basıldıkça hemen tedavülden kalkmayacak, kademeli bir geçiş süreciyle piyasadan toplanacak.

​Nakit euronun geçmişinde bir ilk

​Piyasaya sunulduğu 2002 senesinden bu yana ilk kez euro serisinin tamamı tek bir süreçte değişmiş olacak. Ocak 2025'te başlatılan bu yenilenme adımlarında, 20 euroluk banknotta ismi yer alan Maria Sklodowska-Curie'nin isim yazım formutu yüzünden Temmuz 2025'te Fransa ile Polonya arasında birtakım görüş ayrılıklarının yaşandığı biliniyor