Tarihi sarayda 1 dakikalık soygun: 150 bin Euro'luk 26 antika saat çalındı

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İtalya'nın Torino kenti yakınlarındaki tarihi Venaria Reale Sarayı'na giren üç maskeli hırsız, yalnızca 60 saniyede 150 bin Euro değerindeki 26 antika saati çalarak kayıplara karıştı.

İtalyan basınında yer alan bilgilere göre hırsızlar, sarayın alarm sistemi ve silahlı güvenlik hizmetine rağmen yakalanmadan kaçmayı başardı.

İtalyan sanat yayını Artribune'nin haberine göre en az üç kişiden oluşan soyguncu grubu, gece saat 02.00'den sonra harekete geçti.

Hırsızlar, sarayın içerisinde bulunan Caffè degli Specchi adlı kafenin yan kapısını zorlayarak binaya girdi. Koridorları geçerek antika saatlerin sergilendiği bölüme ulaşan soyguncular, kırılmaya dayanıklı camla korunan vitrini parçaladı.

Hedefleri, Savoy Dükü'nün kabul salonunda sergilenen tarihi saat koleksiyonuydu.

İtalyan televizyonu TG4'ün de aktardığı bilgilere göre soyguncuların saraya girmesi, saatleri alması ve kaçması yaklaşık 60 saniye sürdü.

Alarm ve silahlı güvenlik hırsızları durduramadı

Soygunun en dikkat çekici yönlerinden biri, sarayın güvenlik sistemlerinin çalışır durumda olmasıydı.

Venaria Reale Sarayı'nın bağlı bulunduğu Savoy Kraliyet Konutları Konsorsiyumu, olay sırasında alarm sisteminin faal olduğunu, güvenlik donanımlarının düzenli olarak kontrol edildiğini açıkladı.

Sarayın silahlı güvenlik hizmeti ise İtalyan Allsystems şirketi tarafından sağlanıyordu. Ancak alarm sistemi, güvenlik görevlileri ve kırılmaya dayanıklı vitrin, soyguncuların tarihi eserleri çalmasını engelleyemedi.

Yetkililer, güvenlik sistemlerinin çalışmasına rağmen hırsızların nasıl bu kadar kısa sürede kaçabildiğinin araştırıldığını bildirdi.

18. yüzyıldan kalma saatler

Çalınan eserler, 1700'lü yıllarda İngiltere ve Fransa'da üretilmiş, çoğunluğu cep saati olan 26 tarihi parçadan oluşuyor.

Altın ve mine işçiliğiyle dikkat çeken saatler, sarayın en değerli koleksiyonlarından biri olarak kabul ediliyordu.

Yaklaşık 150 bin Euro değer biçilen saatler, sarayın üst katındaki ziyaret güzergâhında, ünlü mimar Filippo Juvarra tarafından tasarlanan Büyük Galeri'nin hemen ardından gelen Savoy Dükü'nün kabul salonunda sergileniyordu.

İtalyan basını, çalınan eserlerin sigortalı olduğunu da bildirdi.

2012 yılında saraya bağışlanmıştı

Soygunda çalınan saatlerin geçmişi, İtalyan koleksiyoner Giorgio Accornero'ya uzanıyor.

Accornero'nun mirasçıları, 2012 yılında 18. yüzyıldan kalma 26 cep saati ile 24 tarihi enfiye kutusunu Venaria Reale Sarayı'na bağışladı.

Bağış, dönemin İtalyan basınında da yer aldı. Koleksiyon, sarayın kalıcı sergisinin önemli parçalarından biri hâline geldi.

Aradan 14 yıl geçtikten sonra hırsızlar, Accornero koleksiyonundaki 26 saatin tamamını çalarken aynı bağış kapsamında saraya kazandırılan 24 enfiye kutusuna dokunmadı.

Sipariş üzerine soygun ihtimali

İtalyan güvenlik güçleri, soygunun profesyonel bir ekip tarafından önceden planlanmış olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

Corriere della Sera'nın haberine göre polis, hırsızların olaydan önce sarayı ziyaret ederek keşif yapmış olabileceklerini değerlendiriyor.

Soruşturmada üzerinde durulan ihtimallerden biri de saatlerin özel bir koleksiyonerin talebi üzerine çalınmış olması.

Eserlerin tarihi ve sanatsal özellikleri nedeniyle açık piyasada ya da müzayedelerde satılmasının kolay olmayacağı belirtiliyor. Ancak soygunun sipariş üzerine gerçekleştirildiğine ilişkin henüz kesin bir bulgu açıklanmadı.