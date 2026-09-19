Tarihi üniversiteler gelenekleri koruyarak geleceğe taşınıyor

Oxford, Cambridge, Durham ve Dublin’deki Trinity College gibi tarihi üniversitelerde düzenlenen resmi yemek geleneği sürdürülüyor. Öğrencilerin cübbe ve takım elbise giydiği, pazar günleri ise siyah kravat kuralının uygulandığı bu yemekler, köklü akademik kültürün önemli bir parçasını oluşturuyor. Worcester College öğrencileri, 2019 yılında resmi yemek geleneklerinin kaldırılması yönündeki öneriye karşı çıkarak bu ritüelleri koruma kararı almıştı.

Kapsayıcı menüler ve özel beslenme seçenekleri

Worcester College Provostu Lord David Isaac, resmi yemekleri daha kapsayıcı bir yapıya kavuşturmak adına "etsiz pazartesi" uygulamasını hayata geçirdi. Bu kapsamda servis edilen yemeklerin yüzde 60’ı vegan, vejetaryen ve helal gibi özel beslenme koşullarına uygun hale getirildi.

Lisans öğrencilerinin yüzde 86’sının devlet okullarından geldiğini belirten Isaac, yemek kalitesinden ödün vermeden farklı geçmişlerden gelen öğrencilerin damak zevklerini yansıtmayı hedeflediklerini vurguladı. Kolejde sunulan üç aşamalı özel bir menüde pırasa, bezelye ve su teresi çorbası, poşe halibut ile enginar püresi, yabani mantar ve Madeira soslu kızarmış beç tavuğu balotini yer aldı. Söz konusu yemeklerin fiyatı öğrenciler için 15 sterlin, misafirler için ise 18,60 sterlin olarak belirlendi.

Tarihi gelenekler ve değişen kurallar

Worcester College’daki yemek organizasyonları, kurumun temelini oluşturan Benedikten gelenekleri doğrultusunda birlikte yaşama, yemek yeme ve diyalog kurma kültürünü temsil ediyor. Yenilenen kurallar kapsamında, öğrencilerin kural ihlallerinde büyük bir bira kupasını tek dikişte bitirmesini şart koşan "sconcing" geleneği tamamen yürürlükten kaldırıldı. Buna karşın yemek öncesi okunan Latince dua geleneği varlığını sürdürüyor.

Sosyal beceriler ve tanınmış konuklar

Resmi yemekler, öğrencilerin farklı insanlarla iletişim kurmasını, kıdemli akademisyenlerle sohbet etmesini ve doğru sorular sorma yetisini geliştirmesini amaçlıyor. Geçmişten günümüze Oliver Franks ve Mick Jagger gibi kendi alanında tanınmış pek çok ismin de katıldığı bu organizasyonlarda, farklı geçmişlerden gelen öğrencilerin şık giyinme kuralını ve Oxford geleneklerini benimsediği ifade ediliyor.