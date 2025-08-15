Tarihi zirve Putin'in Trump'ın limuzinine binmesiyle başladı

Alaska'daki zirvede 'Ukrayna savaşı devam mı edecek bitecek mi?' sorusunun yanıtı aranırken aynı zamanda ekonomik konular masaya yatırılacak.

Trump: Mutlaka sonuç çıkacak

ABD Başkanı Trump, Rus liderle görüşmesinden Rusya-Ukrayna savaşının sona erdirilmesine ilişkin bir sonucun mutlaka çıkacağını söyledi. Görüşmenin 6-7 saat sürebileceğini belirten Kremlin ise "Sonrasında üçlü görüşme olacaksa Alaska görüşmelerinden sonuç alınması gerek" açıklamasında bulundu. Ukrayna, kendisi olmadan varılacak bir barış anlaşmasının geçersiz olacağını savunuyor. Trump ise Alaska Zirvesi'nin sonradan yapılacak Rusya-Ukrayna-ABD Zirvesi için bir hazırlık niteliğinde olduğunu belirtiyor. Görüşme öncesi açıklamada bulunan Beyaz Saray, iki liderin baş başa olmayacağını, onlara heyetlerinin de eşlik edeceğini duyurdu. Aktarılana göre hem Rus hem de ABD heyetinde ikişer kişi olacak. Ancak görüşmenin ilk olarak "baş başa" olacağı" duyurulmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump, Alaska'nın Anchorage kentindeki Elmendorf-Richardson Ortak Üssü'nde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i karşıladı.

Muhabirlerden köşeye sıkıştıran sorular: Sivilleri öldürmeyi bırakacak mısınız?

ABD Başkanı Donald Trump ve Rus lider Vladimir Putin, Alaska'da bir araya geldikten hemen sonra kameralara poz verirken, muhabirler liderlere sorular yöneltti. Rusya Devlet Başkanı kulaklarını işaret ederek omuz silkti.

"Anlaşabilecek misiniz?" sorusu yanıtsız kaldı

Görüşme öncesinde gazetecilere poz veren Putin ve Trump, "Bugün anlaşabilecek misiniz?" sorusunu yanıtsız bırakırken Trump , "Teşekkürler" diyerek yürüdü.

Trump, Putin'i aracına davet etti

Rus devlet medyası, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, ikili görüşmeler için Alaska'ya vardıklarında, Aurus limuzinini terk ederek ABD Başkanı Donald Trump'ın zırhlı aracına bindiğini vurguladı.

Rus devlet medyası RIA Novosti, Trump'ın Putin'i aracına davet ettiğini ve Rus cumhurbaşkanının bunu kabul ettiğini bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki ikili görüşme başladı.