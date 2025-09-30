Tarihin en büyük Bitcoin vurgunu: Tam 6,7 milyar dolar!

Londra’daki mahkeme, tarihin en büyük kripto dolandırıcılık vakalarından birinde Çinli Zhimin Qian’ı suçlu ilan etti.

Dava sırasında Qian’ın yasa dışı yollarla elde ettiği Bitcoin’lerin değerinin 6,7 milyar doları aştığı ortaya çıktı. Southwark Kraliyet Mahkemesi’nde yargılanan 47 yaşındaki Qian, 2014-2017 yılları arasında Çin’de yönettiği dev dolandırıcılık ağı ile 128 binden fazla kişiyi kandırdığını ve kazancını Bitcoin olarak sakladığını itiraf etti.

61 bin Bitcoin’i elinde bulundurduğu tespit edildi

Metropolitan Polisi’nin açıklamasına göre dev dolandırıcılık, 7 yıl süren ve çok uluslu bağlantıları olan karmaşık bir kara para aklama ağına yönelik soruşturmayla ortaya çıktı 2018 yılında gelen bir ihbarla başlayan soruşturmada, Qian’ın 61 bin Bitcoin’i elinde bulundurduğu tespit edildi. Qian’ın, Çin’den sahte belgelerle kaçarak İngiltere’ye giriş yaptığı ve burada mülk satın alarak dolandırıcılıktan elde ettiği paraları aklamaya çalıştığı belirtildi.

Polisin aktardığına göre, Qian’a yardım eden isimlerden biri de Çinli bir restoran çalışanı olan Jian Wen oldu. Londra’da milyonlarca sterlinlik lüks bir eve taşınan ve Dubai’de iki mülk satın alan Wen, geçen yıl aynı suçlamalardan 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

"Zenginlik tanrıçası" olarak adlandırıldı

Çinli Lifeweek dergisinin 2024 tarihli haberine göre, dolandırılan yatırımcıların çoğu 50 ila 75 yaş aralığındaydı. Bu kişiler, Qian’ın şirketine garantili kâr vaatleriyle yatırımlar yaptı.

Bazı yatırımcıların, "zenginlik tanrıçası" olarak tanıtılan Qian’ı hiç tanımadan, sadece arkadaşları veya ailelerinin önerisiyle yatırım yaptığı bildirildi.

Başsavcı Yardımcısı Robin Weyell, "Bitcoin ve diğer kripto paralar, organize suç örgütleri tarafından varlıkları gizlemek ve aktarmak için giderek daha fazla kullanılıyor. Bu dava, bu dolandırıcıların ulaşabileceği suç gelirlerinin boyutunu gösteriyor" dedi.