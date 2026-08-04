Tarihin en büyük sıcaklık alarmı: Güney Kore'de termometreler 38 dereceyi gördü

Başkent Seul, en son sekiz yıl önce, yani 2018 yazında 39,6 dereceyi bularak benzer bir kavurucu hava dalgasıyla sarsılmıştı. Ancak o dönemden bu yana ilk kez bu denli geniş çaplı ve tehlikeli bir atmosferik baskıyla karşı karşıya kalındı.

Bu yılki durumu geçmişten ayıran en büyük fark ise nem oranının nefes almayı dahi zorlaştıracak seviyeye ulaşması oldu. Resmi makamlar, kent tarihinde ilk kez acil durum protokollerini en yüksek safhaya getirerek durumun ciddiyetini açıkça ortaya koydu. Günlük hayatı neredeyse durma noktasına getiren bu hava şartları nedeniyle kent sakinlerine zorunlu olmadıkça dışarı çıkmama çağrısı yapılıyor.

Sokaklar arazözlerle serinletilmeye çalışılıyor

Şehir genelinde ilan edilen kırmızı alarmın ardından yerel yönetim tüm imkanlarını sahaya sürdü. İtfaiye araçları ve arazözler, asfaltın erimesini engellemek ve havayı bir nebze olsun yumuşatmak için ana caddelerde aralıksız su püskürtme çalışmaları yürütüyor.

Güneş altında çalışmak zorunda kalan inşaat ve saha işçilerinin mesai saatleri, can güvenliği gerekçesiyle günün daha serin saatlerine kaydırıldı. Parklara, meydanlara acil gölgelikler kurulurken, klimalı kamu binaları da sıcaktan etkilenen çocuk, yaşlı ve kronik hastaların sığınabilmesi için geçici koruma merkezlerine dönüştürüldü.