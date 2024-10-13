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Tarihinde ilk! Japonya Savunma Bakanı NATO toplantısına katılacak

Japonya, Hint-Pasifik'te artan tehditler gerekçesiyle Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü'nün (NATO) 17-18 Ekim'de Brüksel'de düzenleyeceği Savunma Bakanları Toplantısı'na tarihinde ilk kez bakan gönderecek.

Haber Merkezi
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Tarihinde ilk! Japonya Savunma Bakanı NATO toplantısına katılacak
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Japonya Savunma Bakanı Nakatani Gen, NATO konferansına katılacak ilk Japon savunma bakanı olarak tarihe geçmesinin yanı sıra, "Çin hegemonyasına karşı" Japonya'nın Batı'yla işbirliği içinde olacağını göstermeyi hedefliyor.

Euronews Türkçe'nin Japon gazetesi Nippon'dan aktardığına göre, Nakatani, "Avrupa ve Atlantik'teki güvenlik ile Hint-Pasifik bölgesindeki güvenliğin birbirinden ayrılamaz olduğunu kabul ediyoruz ve iş birliğini güçlendirmek istiyoruz," diye konuştu.

16-21 Ekim'de Avrupa turuna çıkacağını kaydeden Nakatani, benzer düşüncedeki ülkelerle "ilişkileri güçlendirmeyi" hedeflediğini söyledi.

Nakatani ayrıca, İtalya'nın dönem başkanlığında 18-20 Ekim'de Napoli'de düzenlenecek G7 Savunma Bakanları Toplantısı'na da katılacak.

Haziran 2022'de Madrid'deki NATO Liderler Zirvesi'ne katılan önceki Başbakan Kişida Fumio, zirveye katılan ilk Japon Başbakan olmuştu.

Asya-Pasifik bölgesinden "partner ülkeler" vasfıyla NATO Zirvesi'ne davet edilenler arasında Avustralya, Yeni Zelanda ve Güney Kore de yer almıştı. Söz konusu ülkeler bu yılki Savunma Bakanlığı Toplantısı'na da davet edildi.

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