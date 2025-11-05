  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Tarihte bir ilk: Trump, Suriye lideri Şara'yı Beyaz Saray’da ağırlayacak
Takip Et

Tarihte bir ilk: Trump, Suriye lideri Şara'yı Beyaz Saray’da ağırlayacak

ABD Başkanı Donald Trump’ın geçici Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed el-Şaraa ile pazartesi günü Beyaz Saray’da bir araya geleceği açıklandı. Görüşmede Suriye’ye yönelik yaptırımların kaldırılması ve bölgesel barış süreci ele alınacak.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Tarihte bir ilk: Trump, Suriye lideri Şara'yı Beyaz Saray’da ağırlayacak
Takip Et

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın, geçici Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed el-Şaraa'yı pazartesi günü Beyaz Saray'da ağırlayacağını teyit etti.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, düzenlediği basın brifinginde Suriye liderinin ABD ziyaretine ilişkin konuştu.

Sözcü Leavitt, Trump ile Şara arasındaki görüşmeye ilişkin, "Bu toplantının pazartesi günü Beyaz Saray'da gerçekleşeceğini teyit edebilirim. Bu, barışın sağlanması için dünyanın her yerinden herkesle görüşmek üzere Başkan'ın diplomatik çabalarının bir parçasıdır" açıklamasını yaptı.

Trump'ın Orta Doğu ziyaretinde Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırma kararı alarak "tarihi bir adım" attığını kaydeden Leavitt, yönetimin bu konuda önemli ilerlemeler gerçekleştirdiğini ifade etti.

Trump ile Şara arasındaki görüşmede başta ABD'nin Suriye'ye yaptırımlarının kaldırılması olmak üzere ikili ve bölgesel meselelerin ele alınması bekleniyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı, geçen hafta yaptığı açıklamada, Suriye'ye yönelik yaptırımları içeren Sezar Yasası'nın Kongre tarafından kaldırılmasını desteklediklerini açıklamıştı.

Bir Suriye liderinin ABD'nin başkentine yapacağı ilk resmi ziyaret: Şara, Washington'a gidiyorBir Suriye liderinin ABD'nin başkentine yapacağı ilk resmi ziyaret: Şara, Washington'a gidiyorDünya
Dünya
ABD'li Bakan Duffy: Hükümet kapanması uzarsa hava sahası kapatılabilir
ABD'li Bakan Duffy: Hükümet kapanması uzarsa hava sahası kapatılabilir
Demokratların yerel seçim zaferine Trump'tan ilk yorum: İki nedeni var, Trump oy pusulasında yoktu ve hükümet kapalıydı
Demokratların yerel seçim zaferine Trump'tan ilk yorum
Felaketin adı Kalmaegi: Filipinler’de bilanço ağırlaşıyor
Felaketin adı Kalmaegi: Filipinler’de bilanço ağırlaşıyor
Zohran Mamdani kimdir? New York'un ilk Müslüman belediye başkanı nereli, kaç yaşında?
New York'un ilk Müslüman belediye başkanı Zohran Mamdani kimdir?
ABD Savunma Bakanı Hegseth: Doğu Pasifik'te uyuşturucu yüklü tekne vuruldu
ABD Savunma Bakanı Hegseth: Doğu Pasifik'te uyuşturucu yüklü tekne vuruldu
New York'un ilk Müslüman Belediye Başkanı: Beni dinle Başkan Trump, herhangi birimize ulaşmak için hepimizi aşmanız gerek
New York'un ilk Müslüman Belediye Başkanı, Başkan Trump'a seslendi