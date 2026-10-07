Tarımda devrim niteliğinde adım: Pirincin tüm hücre döngüsü ilk kez haritalandı

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Çin'de yürütülen kapsamlı bir bilimsel çalışma kapsamında, pirincin çimlenme anından çiçeklenme ve tane dolum süreçlerine kadar tüm gelişim basamaklarını hücre bazında ortaya koyan üç boyutlu atlas oluşturuldu. Uluslararası saygınlığa sahip Cell dergisinde yayımlanan araştırma, Hainan eyaletinin Sanya şehrinde yer alan Yazhou Körfezi Ulusal Laboratuvarı öncülüğünde çok sayıda bilimsel kurumun ortaklığıyla tamamlandı.

İleri teknolojik yöntemler bir arada kullanıldı

Bilim insanları pirincin gelişim süreçlerini ayrıntılı şekilde inceleyebilmek amacıyla genom dizileme, tek hücre dizileme ve uzamsal transkriptomik tekniklerini harmanladı. Gerçekleştirilen bu birleşim sayesinde, bitkinin farklı dokularında ve çeşitli büyüme evrelerinde görev alan genlerin nerelerde ifade edildiği yüksek bir hassasiyetle belirlendi. Elde edilen bulguların, yüksek verimli ürünlere daha çabuk ulaşmayı sağlayan hassas ıslah süreçlerine hız kazandırması bekleniyor.

Küresel araştırmacılara açık veri tabanı

Çalışma çerçevesinde dünya genelindeki tüm uzmanların faydalanabileceği erişime açık bir veri tabanı ile pirince özel tek hücreli temel model erişime sunuldu. Kurulan dijital altyapı; gen sorgulama, uzamsal gen ifadesi görüntüleme ve karşılaştırmalı analiz yapma imkanları sunuyor. Bu sayede araştırmacılar, hedeflenen genlerin farklı dokularda gösterdiği davranış biçimlerini detaylıca inceleyebilecek.

İstenmeyen genetik etkilerin önüne geçilecek

Geleneksel yöntemlerde pirincin tek bir genetik özelliğini değiştirmek, bitkinin diğer yapılarında arzu edilmeyen sonuçlara yol açabiliyordu. Yeni geliştirilen atlas ve modelleme sistemi ise araştırmacılara daha hedefli dokunuşlar yapma ve yan etkileri en aza indirme şansı tanıyor. Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Çin Sosyal Bilimler Akademisi Kırsal Kalkınma Enstitüsü Araştırma Görevlisi Li Guoxiang, güçlü ve bağımsız bir tohum sektörü yapılandırılmadan gıda güvenliğinin teminat altına alınamayacağını vurguladı.

Nanfan bölgesinin bilimsel altyapısı

Projenin merkezinde yer alan Yazhou Körfezi Ulusal Laboratuvarı, Sanya'daki Nanfan "Silikon Vadisi" bünyesinde önemli bir teknoloji üssü olarak konumlanıyor. Bölgedeki sıcak iklim koşullarından yararlanılan "Nanfan" yöntemi sayesinde yılda birden fazla tohum nesli yetiştirilerek ıslah süreleri kısaltılıyor. Hainan Tarım Bakanlığı verilerine göre eyaletteki erken dönem pirinç ekim alanı 114 bin 400 hektara ulaşırken, ortalama verim ve toplam üretim miktarlarında eş zamanlı artış kaydedildi.