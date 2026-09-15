Tarımda fikri mülkiyet krizi: Çinli üreticilere karşı DNA testli takip

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ABD merkezli küresel meyve üreticisi Driscoll’s, yaklaşık 15 yıl önce Çin pazarında yaban mersinini yaygınlaştırmak amacıyla Yunnan eyaletinde kapsamlı arazi araştırmaları gerçekleştirdi. Uygun meyve çeşitlerini lisanslayan ve bölgeye yüksek teknolojili üretim yöntemleri getiren şirket, 2020 yılına gelindiğinde Çin pazarının en büyük aktörlerinden biri oldu. Yunnan’da 150’den fazla yerel üreticiyle ortaklık kuran Driscoll’s, yıllık yaklaşık 30 bin metrik ton yaban mersini üretimine ulaştı.

Kopyaladılar, Çoğalttılar ve ABD’yi Tahtından İndirdiler

Driscoll’s’ın başarısını gören Çinli girişimciler, dev şirketin kullandığı modern seraları ve gelişmiş damla sulama tekniklerini hızla taklit ederek kendi çiftliklerini kurdu. Çin mahkemelerinin de tescillediği üzere, çok sayıda yerel üretici şirketin patent koruması altındaki özel meyve çeşitlerini izinsiz şekilde çoğalttı.

Bu agresif yayılma süreci neticesinde Çin’in yaban mersini üretimi 2010 yılından bu yana 25 kat arttı. 2021 yılında ABD’yi geride bırakarak dünyanın en büyük yaban mersini üreticisi konumuna yükselen Çin, 2025 yılına gelindiğinde ise ABD’nin yıllık üretim miktarını ikiye katladı.

Pazarda Fiyatlar Çakıldı, Kârlar Eridi

Kontrolsüz üretim artışı pazardaki dengeleri tamamen değiştirdi. Çin’de 9 ons’luk yaban mersini paketleri 3 dolar ve altındaki seviyelere gerilerken, Yunnan ürünlerinin kilogram satış fiyatı 2021’deki 45 dolar seviyesinden bu yıl 15 dolara kadar düştü. Yarı yarıya ve hatta daha fazla yaşanan bu sert düşüş, fikri mülkiyet ihlalleriyle boğuşan sektör devlerinin kâr marjlarını ciddi oranda eritti.

Gizli Ajanlar, DNA Testleri ve Mahkeme Kararları

Uğradığı kayıplar üzerine harekete geçen Driscoll’s, Çinli şirketlere karşı 20’den fazla dava açtı. İzinsiz çoğaltılan bitkileri tespit etmek isteyen bazı Batılı meyve üreticileri ise fidanlıklara tüccar veya çiftçi kılığında gizli müfettişler göndererek ürünlerden DNA örnekleri topladı.

Planasa tarafından açılan benzer bir davada Çin mahkemesi, Yunnan’daki bir fidanlıkta bulunan bitkilerin çoğunun —Driscoll’s’a ait Eureka Sunrise çeşidi de dâhil olmak üzere— yasa dışı yollarla yetiştirildiğini hükme bağladı. Mahkeme, ilgili üreticiye yasa dışı bitkileri imha etme ve yaklaşık 23 bin dolar ödeme cezası verdi.

Pazarda Rekabet Kızışıyor: Yeni Stratejiler Yolda

Yerel rekabetin tırmanmasıyla birlikte Mountain Blue ve Eureka Sunrise gibi değerli çeşitlerin kullanımı Driscoll’s dışındaki firmalara da sıçradı. Son olarak Noposion iştiraki bir şirket, şubat ayında Mountain Blue’dan resmi lisans aldığını duyurdu.

Gelişmeler karşısında geri adım atmak istemeyen Driscoll’s; Çin’deki fikri mülkiyet haklarını korumak için hukuki süreçleri daha agresif sürdüreceğini, sezon dışı üretimi artıracağını ve Yunnan’da ürettiği yaban mersinlerini diğer Asya ülkelerine ihraç ederek pazar payını koruyacağını açıkladı.