Tarımın imkansız olduğu yerde başardılar: Dondurucu soğukta sebze yetiştiriyorlar

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Dünyanın tarım yapılması en zor bölgelerinden Antarktika'da, sert iklim koşullarına rağmen taze sebze üretimi gerçekleştiriliyor. Arjantin'in kıtadaki Esperanza Üssü'nde kurulan özel sistem sayesinde bitkiler toprak kullanılmadan yetiştiriliyor.

Üretimde hidroponik tarım yöntemi kullanılırken marul, roka, ıspanak ve pazı gibi sebzeler kontrollü ortamda yetiştiriliyor.

Toprak kullanmadan sebze yetiştiriyorlar

Antarktika'nın sert iklimi, açık alanda geleneksel tarımı neredeyse imkansız hale getiriyor. Bu nedenle üretim, dış ortamdan korunan ve koşulları kontrol edilebilen özel bir alanda gerçekleştiriliyor. Hidroponik yöntemde bitkiler toprağa ekilmiyor. Bitkilerin ihtiyaç duyduğu mineraller su aracılığıyla doğrudan köklere ulaştırılıyor. Üretim alanında sıcaklık, nem ve aydınlatma da kontrollü şekilde ayarlanıyor. Böylece dışarıdaki dondurucu hava, yetiştirilen sebzelerin gelişimini doğrudan etkilemiyor. Özellikle hızlı gelişen yapraklı sebzeler tercih edilirken bazı ürünlerin yaklaşık 30 ila 45 gün içerisinde hasat edilebildiği belirtiliyor.

Taze gıdaya ulaşımı kolaylaştırıyor

Antarktika'daki araştırma üsleri açısından taze gıda temini önemli bir sorun oluşturuyor. Sebze ve meyvelerin büyük bölümü kıta dışından getiriliyor. Uzak mesafeler, sert hava koşulları ve ulaşım imkanlarının sınırlı olması nedeniyle gıda sevkiyatları her zaman kolay gerçekleştirilemiyor. Üs içerisinde yapılan üretim ise personelin belirli miktarda taze sebzeye doğrudan ulaşmasını sağlıyor.

Uzun süre izole koşullarda yaşayan araştırmacılar açısından bitki yetiştirmenin günlük yaşam ve beslenme bakımından da önem taşıdığı belirtiliyor.

Sistem uzay görevlerine de örnek olabilir

Antarktika'daki uygulama yalnızca kıtada taze gıda üretimi açısından değerlendirilmiyor. Az alan kullanılarak, toprak olmadan ve kontrollü koşullarda üretim yapılabilmesi, benzer sistemlerin gelecekte uzun süreli uzay görevlerinde nasıl kullanılabileceğine yönelik araştırmalara da örnek oluşturuyor.