Tasarı komisyondan geçti: İsrail erken seçime gidiyor

Haaretz gazetesinin haberine göre, Mecliste 20 Mayıs'ta yapılan ön oylamada hem koalisyon hem de muhalefet milletvekillerinin desteğiyle kabul edilen tasarının, bugün ilk oylama için Genel Kurul'a getirilmesi bekleniyor.

Tasarının yasalaşması için, Genel Kurul'da yapılacak ilk okumanın ardından tarihi henüz netleştirilmeyen ikinci ve üçüncü okumalardan da geçmesi gerekiyor.

Muhalefetin ve koalisyonun, tasarının yasalaşmasından önce kesin seçim tarihi üzerinde uzlaşması gerektiği belirtilirken, taslak metinde erken seçimlerin 8 Eylül ile 20 Ekim arasında yapılmasının planlandığı ifade ediliyor.

İsrail basını, erken seçim sürecini tetikleyen sürecin ardında Netanyahu'nun koalisyon ortağı olan Ultra Ortodoks (Haredi) partilerle yaşanan Yeşiva (Tevrat okulu) öğrencilerinin "askerlikten muaf tutulmasına" ilişkin kriz olduğuna işaret ediyor.

Ultra-Ortodoks Degel HaTorah (Tevrat Sancağı) Partisi, Netanyahu'nun Yeşiva (Tevrat okulu) öğrencilerini zorunlu askerlikten muaf tutan bir yasa tasarısını kabul etme niyetinde olmaması nedeniyle erken seçim çağrısı yapmış, muhalefet partileri ise bunun üzerine Meclisin feshedilmesi için bir tasarı sunmuştu.

Netanyahu liderliğindeki koalisyon hükümeti de Meclisin feshedilmesi ve erken seçimlerin yapılmasına ilişkin bir yasa tasarısı sunmuştu. Koalisyonun, muhalefetin "siyasi bir zafer" algısı oluşturmasını engellemek adına ülkeyi erken seçimlere götürecek söz konusu adımı attığı belirtiliyor.

İsrail Meclisi Genel Kurulu'nda 20 Mayıs'ta yapılan ön oylamada 110 milletvekili tasarı lehine oy kullanırken, aleyhte veya çekimse oy çıkmamıştı.