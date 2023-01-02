TATA, Hindistan'da satışlarını yüzde 10 artırdı

Hintli otomotiv şirketi Tata Motors, Aralık 2022'de toplam yurt içi satışlarında yüzde 10'luk bir artışla 7 bin 997 adede ulaşıldığını bildirdi. Şirketin geçen yılın aynı ayındaki satışı ise 6 bin 307’ydi.

Şirketin açıklamalarına göre, yurt içi yolcu araç satışları, Aralık 2021'de 35 bin 299 adet iken yüzde 13,4 artışla Aralık 2022’de 40 bin 043 adede ulaştı. Ticari araçlarda ise toplam satışların Aralık 2021'deki 34 bin 151 adede kıyasla oldukça az bir bir düşüşle 33 bin 949 adede gerilediğini söylendi.

Tata Motors Genel Müdürü Shailesh Chandra, elektrikli araçlardaki büyüme momentumunun 2023'te de güçlü seyretmesini beklediklerini, bazı eyaletlerdeki teşviklerin bunu destekleyeceğini söyledi. Ancak şirket, iç pazarda güçlü bir talep öngörse de artan COVID-19 vakalarının tedarik zincirlerine etkisini yakından izleyecek.

Tata Motors Ltd İcra Direktörü Girish Wagh ise, jeopolitik durumu, enflasyonu, faiz artışlarının hem talep hem de arz tarafına etkilerini de yakından izleyecekleri için, özellikle orta ve ağır ticari araçlarlarda 2023 yılının 4. çeyreğinde iyi bir yenileme talebi beklediklerini söyledi.