Tayfun nedeniyle Çin'de bir milyon insan evlerinden tahliye edildi

Hong Kong'un güneyinde etkili olduktan sonra Çin'e yönelen Yagi Tayfunu, cuma günü iki kez karaya çıktı. Bölgede yaşam durma noktasına gelirken bir milyon insanın zorunlu olarak tahliye edildi.

Hainan eyaleti meteoroloji servisi yetkilileri, Yagi Tayfunu'nun saat 16:00 sularında, ülkenin tropikal tatil adası Wenchang'da görüldüğünü, saatte 245 kilometre hızla ilerlediğini aktardı.

Euronews’in aktardığına göre, Çinli yetkililer, Yagi'nin sonbaharda kayıtlara geçmiş en güçlü tayfun olduğunu düşünüyor.

Tekrar karaya çıkması bekleniyor

Devlet televizyon kanalı CCTV'de yayınlanan haberde, Hainan'da 420 bin, Guangdong'da 500 binden fazla insan zorunlu tahliye edilirken, fırtınalar Hainan'ın birçok bölgesinde şiddetli yağışlara neden oldu, bazı bölgelerde elektrik kesintileri yaşandı.

Turistik mekanlarda kepenkler indirilirken, Guangxi bölgesinde yer alan Qinzhou kentinde alarma geçildi. Tayfunun cumartesi günü Fangchenggang kentiyle Vietnam'ın kuzeyinde tekrar karaya çıkacağı öngörüldü.

Çin'in güneyindeki Beihai şehrinde ulaşım aksarken, eğitime ara verildi, bazı hizmetlere erişimde güçlük çekildi.

Filipinler’de de can aldı

Yagi Tayfunu geçen hafta da Filipinler'de etkili olmuştu. Ülkenin kuzeyindeki şiddetli yağışlar, taşkınlara ve toprak kaymalarına yol açarken 14 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu.

Tedbir amacıyla başkent Manila ve çevresinde yer alan okullar ve kamu daireleri tatil edilmişti.

Bölgenin afet yönetim yetkililerinden Enrilito Bernardo, Associated Press (AP) muhabirine verdiği bilgide dört kişinin su taşkınlarında öldüğünü açıklamış, "Dere yatakları taştı, şiddetli yağışlar nedeniyle toprak kaymaları görüldü” demişti.

Filipinler'de de Yagi Tayfunu'na bağlı olarak 47 bin 600 kişi zorunlu olarak evlerinden tahliye edildi.