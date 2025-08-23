Tayland 200 bin turiste bedava iç hat uçuş hediyesi vermeyi planlıyor

Tayland önümüzdeki üç ay boyunca 200 bin uluslararası ziyaretçiye ücretsiz iç hat uçuşu hediye etmeyi planlıyor.

'Uluslararası Satın Al, İç Hatlarda Ücretsiz Uç' olarak adlandırılan kampanya, uygun yabancı turistlerin doğrudan havayolları veya seyahat acenteleri aracılığıyla uluslararası uçuş rezervasyonu yaparken ülke içinde ücretsiz bir gidiş-dönüş uçuşu talep etmelerine olanak tanıyacak.

Program için Kabine onayı bekleniyor

Ülkenin turizm bakanlığı tarafından desteklenen program, kabine onayı alması halinde Eylül'den Kasım'a kadar sürecek. Hükümet tek yön bilet için 1.750 THB (40 euro) ya da gidiş-dönüş için 3.500 THB'ye (80 euro) kadar sübvansiyon sağlayacak. Ayrıca her bilete 20 kilogram bagaj hakkı da eklenecek.

Tayland turistleri az ziyaret edilen yerlere yönlendirmek istiyor

Amaç, gezginleri Bangkok, Phuket ve Chiang Mai gibi çok sevilen şehirlerin ötesine tapınaklar, heyecan verici mutfak gelenekleri ve daha az ziyaret edilen plajlar ve adalarla zengin bölgelere yönlendirmek.

6 havayolu şirketi promosyona dahil oldu

Euronews'in haberine göre, havayolu şirketleri Thai Airways, Thai AirAsia, Bangkok Airways, Nok Air, Thai Lion Air ve Thai Vietjet şimdiden promosyona dahil oldu.

200 milyon euro gelir bekleniyor

Yetkililer promosyonun 700 milyon THB (16 milyon euro) bütçeden yaklaşık 8,8 milyar THB (200 milyon euro) gelir getireceğini umuyor.

Yine de bazı uyarılar var. Yalnızca havayoluyla gelenler katılabilecek ve kampanya başlamadan önce yapılan mevcut rezervasyonlar sayılmayacak.

Tayland'ın turizm sorunları devam ediyor

Ücretsiz uçuşlar, onlarca yıldır ülkenin ekonomik motoru olan bir sektörü canlandırmaya yönelik son girişim.

2019 yılında yaklaşık 40 milyon yabancı turist tropik sahillerde dinlenmek, güzel kokulu körilerle ziyafet çekmek ya da Bangkok'un dünya standartlarındaki gece hayatına katılmak için Tayland'a akın etti.

Tayland 2025 yılında 39 milyon ziyaretçi hedeflemişti ancak bu hedefin altında kalması bekleniyor. Tayland Merkez Bankası bu yılın başlarında 37,5 milyon olan ziyaretçi tahminini kısa süre önce 33 milyona düşürdü. Şu ana kadar 20,8 milyon uluslararası ziyaretçi kaydedildi ve bu rakam geçen yıla göre yüzde 7'lik bir düşüşe işaret ediyor.

Sorunun bir kısmı da algı. Bangkok'ta son dönemde yaşanan şiddet olayları manşetlere taşınırken, geçen ay Kamboçya ile yaşanan sınır çatışması Tayland'ın güvenli ve kaygısız bir destinasyon olduğu imajını daha da zedeledi.

Bu arada Tayland Turizm Otoritesi, "nicelikten ziyade nitelik" söylemini 2028 yılına kadar 68,5 milyon ziyaretçi gibi iddialı eski hedeflerle uzlaştırmakta zorlandı.

Kumarhaneler, vize planları ve ertelenen ücretler

Hükümet, giriş ücretlerini erteledi, Tayland'ın en büyük pazarı olan Çinli turistler için vize kısıtlamalarını kaldırdı ve uzaktan çalışanları çekmek için dijital göçebe vizelerini devreye soktu. Hatta kumarhaneler inşa etmeyi bile gündeme getirdi.

Ücretsiz iç hat uçuş planı şimdiye kadarki en dikkat çekici hamle olabilir. Ancak şimdilik, ziyaretçi adayları Tayland tatilleri için rezervasyon yaptırmadan önce kabinenin planı onaylamasını beklemek isteyebilir.