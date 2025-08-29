Tayland Başbakanı Shinawatra görevden alındı

Tayland Anayasa Mahkemesi cuma günü, görevden uzaklaştırılan Başbakan Paetongtarn Shinawatra'yı görevinden aldı.

Mahkeme kararında, Paetongtarn'ın “dürüstlükten sapma” göstermediği ve “gerekli bütünlüğü” sergilediği halde, Kamboçya Senato Başkanı Hun Sen ile sızdırılan bir telefon görüşmesinde etik kuralları ihlal ettiği hükmüne vardı.

Görüşmede Paetongtarn'ın Tayland'ın savaşta olduğu Kamboçya'nın Senato Başkanı olan siyasetçiye "Amca" diye hitap ettiği, Taylandlı bir askeri komutana ise “rakip” dediği bildirildi.

Telefon görüşmesinde ikili, çatışmalara dönüşen bir sınır anlaşmazlığını tartışmıştı.

Mahkeme, Paetongtarn'ın Kamboçyalı Senato Başkanı'yla yaptığı telefon görüşmesine ilişkin "Ulusal çıkarların yerine kişisel çıkarları önceliklendirerek güven kaybına yol açmış ve halkın onun Kamboçya'nın tarafında olduğu yönündeki şüphelerini körüklemiş ve Tayland vatandaşlarının ona olan güvenini sarsmıştır" dedi ve görevden almayı fiilen duyurdu:

“Sanık, etik davranış kurallarını ihlal etmiştir. Başbakanlık görevi, 1 Temmuz'da askıya alınmasıyla fiilen sona ermiştir.”

Ne olmuştu?

Ülkede tartışmalı bir kişilik olan milyarder ve eski başbakan Thaksin Shinawatra'nın 39 yaşındaki kızı Paetongtarn, 36 senatörün etik standartlara uymadığı, dürüst olmadığı ve ülkesini savunmadığı gerekçesiyle sunduğu dilekçe üzerine temmuz ayında görevinden uzaklaştırıldı.

Davanın merkezinde, Kamboçya'nın eski lideri Hun Manet'in babası Hun Sen ile sızdırılan bir telefon görüşmesi yer alıyor.

Taylandlı komutana "rakip" dedi

Bu görüşmede Paetongtarn'ın Hun'a “amca” diye hitap ettiği, Taylandlı bir askeri komutana ise “rakip” dediği bildirildi.

İkili, tartışmalı bir arazi parçası nedeniyle ortak sınırlarında tırmanan gerilimi tartıştı. Sızıntı, ordunun önemli bir güce ve etkiye sahip olduğu Tayland'da öfkeye yol açtı.

Bazı milletvekilleri Paetongtarn'ı ülkesinin ordusunu zayıflatmakla suçladı. Ana koalisyon ortağı Bhumjaithai protesto etmek için salonu terk etti ve hükümeti düşmenin eşiğine getirdi.

Geçen hafta mahkemede görülen duruşmada Paetongtarn, Tayland'ın çıkarları için elinden geleni yaptığını savundu.

Tayland ve Kamboçya arasındaki gerginlik Temmuz ayında doruğa ulaşarak, son askeri çatışmalara yol açtı. Bu kapsamda 40'tan fazla kişi öldü ve sınır boyunca yaklaşık 300 bin kişi evlerinden edildi.

17 yılda görevden alınan beşinci başbakan

Paetongtarn, Tayland Anayasa Mahkemesi tarafından görevden alınan 17 yıl içinde beşinci başbakan oldu.

Mahkemede yargılanan altı liderden sadece Paetongtarn'ın babası yargılamadan kurtuldu.

Paetongtarn, geçen yılın Ağustos ayından bu yana görevden alınan ikinci Pheu Thai Partisi başbakanı oldu.

Onun öncülü Srettha Thavisin, etik kuralları ihlal ettiği gerekçesiyle göreve geleli bir yıldan az bir süre sonra Anayasa Mahkemesi tarafından görevden alınmıştı.