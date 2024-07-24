Tayland da dijital göçebe vizesi sunmaya başlıyor: Dijital göçmen vizesi nasıl alınır, avantajları ne?

Tayvan Ulusal Kalkınma Konseyi (NDC) Bakanı Paul Liu geçtiğimiz Perşembe günü yaptığı açıklamada, altı aylık vizenin küresel yetenekleri ülkeye çekeceğini umduğunu ifade etti.

Rakip değil tamamlayıcı

euronews'in haberine göre Tayvan'ın vizesi Japonya, Güney Kore ve Tayland'da yakın zamanda başlatılan dijital göçebe vizelerine rakip olmak yerine onları tamamlayabilir. Örneğin, uzaktan çalışanlar Japonya'nın uzatılamayan altı aylık vizesini kullandıktan sonra Tayvan'a gidebilecek.

Avrupa Birliği (AB) vatandaşları, şu anda Tayvan'a 90 günlük vizesiz giriş hakkına sahip ancak bu süre zarfında çalışmalarına izin verilmiyor.

Bakan Liu ayrıca, vasıflı, yüksek gelirli yabancı işçilerin ülkede daimi ikamet kazanmalarını kolaylaştırma planlarını da açıkladı.

Dijital göçebeler, nerede uzaktan çalışma vizesi alabilir?

Gözlerini Asya'ya diken dijital göçebeler için şimdiye kadar iyi bir yıl oldu.

Güney Kore'nin yakında uygulamaya koyacağı dijital göçebe vizesinin iki yıla kadar geçerli olması ve ülkedeki turizmi canlandırmayı hedeflemesi bekleniyor.

Tayvan'ın başkenti Taipei ile Güney Kore'nin başkenti Seul arasındaki uçuş üç saatten az sürüyor.

Vize 49 ülke ve bölgede geçerli

Taipei'den sadece üç buçuk saat uzaklıkta olan Japonya'nın başkenti Tokyo, altı aylık dijital göçebe vizesiyle ekonomisini canlandırmayı umuyor. Bu vize, AB üye ülkeleri de dahil olmak üzere 49 ülke ve bölgede geçerli.

Tayland'ın uzun zamandır beklenen dijital göçebe vizesi nihayet geçtiğimiz hafta yürürlüğe girdi ve uzaktan çalışanlara bir yıla kadar hareketli başkentine ve el değmemiş plajlarına erişim hakkı tanıyor. Bangkok, Taipei'ye uçakla dört saatten az bir mesafede.

Taipei'nin dijital göçebe vizesine kimlerin başvurabileceği ve gelir gereklilikleri de dahil olmak üzere diğer ayrıntılar henüz açıklanmadı. Ancak Taipei Times'ın haberine göre Liu, ülkenin bu vizeyi alan yabancı yeteneklerin en az yüzde 10'unu elinde tutmayı umduğunu söyledi.

Tayvan dijital göçebelere ne sunuyor?

Subtropikal iklimi, güzel plajları, doğal yürüyüş yolları ve binlerce tapınağı başta olmak üzere Tayvan'ı ziyaret etmek için çok sayıda neden var.

Ada ülkesi, İskoçya'nın yaklaşık yarısı büyüklüğünde, yani başkentin parlak ışıklarından yemyeşil milli parklarına seyahat etmek oldukça kolay.

Bu, dijital göçebelerin, sabahları Taipei'nin canlı ortak çalışma alanlarından birinde saatler geçirdikten sonra lezzetli öğle yemekleri ve doğal ortamda yürüyüşler için sadece 30 dakika uzaklıktaki Yangmingshan Ulusal Parkı'na gidebileceği anlamına geliyor.

Tayvan'ın başkentini güneydeki liman kenti Kaohsiung'a bağlayan yüksek hızlı demiryolu sayesinde daha uzakları keşfetmek de çok kolay.

Tayvan aynı zamanda, LGBTQ+ gezginler için de dünyanın en güvenli ülkelerinden biri ve ayrımcılık karşıtı mevzuatta yüksek puanlara sahip.