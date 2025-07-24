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Tayland-Kamboçya sınırında çatışma: F-16 konuşlandırıldı, sınır kapıları kapatıldı

Tayland ile Kamboçya arasında en az altı farklı noktada çatışmalar yaşanıyor. Tayland ordusu, artan gerilim nedeniyle tüm sınır kapılarını geçici olarak kapattı.

Haber Merkezi
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Tayland-Kamboçya sınırında çatışma: F-16 konuşlandırıldı, sınır kapıları kapatıldı
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Taylandlı askeri yetkili Tümamiral Surasant Kongsiri yaptığı açıklamada, Kamboçya’nın sabah saatlerinde insansız hava araçları (İHA) ve roketatarlarla donatılmış askerlerini sınıra konuşlandırdığını belirtti.

Kongsiri, “Kamboçyalı askerler Tayland birliklerine ateş açtı. Askerlerimiz, meşru müdafaa kapsamında karşılık verdi” dedi.

Bölgede tansiyonun yüksek olduğu ve her iki tarafın da sınır boyunca askeri varlığını artırdığı bildiriliyor. Çatışmaların kesin bilançosuna dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Yetkililer, sivillerin güvenliği için sınır bölgesinde seyahat edilmemesi yönünde uyarılarda bulundu. Gelişmeler, bölgesel barış ve istikrar açısından endişeyle izleniyor.

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