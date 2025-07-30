Tayland ve Kamboçya, Çin'in arabuluculuğunda ateşkesi tekrar yineledi

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Tayland ve Kamboçya temsilcilerinin, Çin'in Şanghay kentinde Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Sun Veydong ile bir araya geldiği belirtildi.

Açıklamada, Çin'e ateşkesi sürdürme konusundaki kararlılıklarını bir kez daha teyit eden temsilcilerin, Çin'in bu konuda oynadığı olumlu rolü takdir ettiği vurgulandı.

Gayriresmi bir istişare olarak nitelendirilen toplantının, samimi, dostane ve elverişli bir atmosferde geçtiği aktarıldı.

Açıklamada, bu görüşmenin Çin’in, Kamboçya ile Tayland arasındaki soruna barışçıl bir çözüm bulunmasına yönelik sürdürdüğü yapıcı çabaların bir parçası olduğu ifade edildi.

Güneydoğu Asya bölgesinde yer alan ve 817 kilometrelik sınır telleriyle ayrılan Tayland ile Kamboçya, uzun süredir toprak anlaşmazlığı yaşıyor.

Ne olmuştu?

Tayland ile Kamboçya arasındaki sınır anlaşmasının ihlal edilmesi üzerine 28 Mayıs'ta bölgede kısa süreli çatışma yaşanmış, iki ülkenin ordusu, sorunun barışçıl yolla çözüme kavuşturulması konusunda anlaşmaya varmıştı.

Yaklaşık iki ayın ardından sınır hattında 24 Temmuz'da çıkan çatışmalarda, iki ülkeden toplam 32 kişi hayatını kaybetmişti.

Kamboçya Başbakanı Hun Manet ve Tayland Başbakan Vekili Phumtham Wechayachai, sınırlarında yaşadıkları gerilimle ilgili Malezya'nın arabuluculuğunda başkent Kuala Lumpur'da bir araya gelmişti.

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, ateşkes görüşmelerinin ardından taraflar "acil ve koşulsuz" ateşkesin devreye girmesi konusunda anlaşmaya varıldığını açıklamıştı.

Tayland Dışişleri Bakanlığı, Kamboçya'yı ihtilaflı sınıf hattında saldırılar düzenlemekle suçlayarak, "Bu, ateşkes anlaşmasının açık bir ihlalidir." ifadesini kullanmıştı.

Kamboçya Savunma Bakanlığı ise ülkenin ateşkesi ihlal ettiğine yönelik iddiaları reddetmişti.