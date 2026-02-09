Tayland’da Bhumjaithai Partisi erken seçimde zafer kazandı

Bangkok Post gazetesinin haberine göre, Tayland'da alt meclisin 12 Aralık'ta feshedilmesi sonucunda 8 Şubat'ta yapılan erken genel seçimlerde oy verme işleminin tamamlanmasının ardından sandıkların yüzde 94'ü açıldı.

Sandalyelerde Bhumjaithai Partisi önde

Buna göre, yerel medya ve seçim komisyonunun resmi olmayan sonuçlarına göre, Bhumjaithai Partisi 194 sandalyeye ulaşarak sandıktan birinci çıkarken, Halk Partisi 116 ve Pheu Thai Partisi 76 sandalye ile onu takip etti. Klatham Partisi ise dördüncü sırada yer aldı.

Genel seçimle eş zamanlı yapılan anayasa referandumunda, oy kullanan seçmenlerin yaklaşık yüzde 60’ına karşılık gelen 19 milyon kişi yeni anayasaya "evet" derken, yüzde 32’lik kesimi oluşturan yaklaşık 10 milyon seçmen "hayır" oyu verdi. Yaklaşık 2,88 milyon seçmen ise çekimser kaldı.

Hükümeti kurmak için tek başına alması gereken 251 sandalyeye ulaşamayan Bhumjaithai Partisinin, müttefiki Klatham ile koalisyon oluşturması bekleniyor. İki parti, önceki hükümette de koalisyon ortağıydı.

Başbakan Anutin Charnvirakul, Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn'un verdiği yetkiyle 2026'nın başında erken seçim yapılması için Temsilciler Meclisini 12 Aralık'ta feshetmişti.

Meclisin feshedilmesi, Kamboçya ile yeniden başlayan çatışmaların beşinci gününe denk gelmişti.

Tayland'da son 87 yılda parlamento 16 kez feshedildi.

Sonuncusuyla birlikte 16'ya ulaşan parlamento fesihlerinin ilki 1938'de yaşandı, ardından 1945, 1976, 1983, 1986, 1988, 1992, 1995, 1996, 2000, 2006, 2011, 2013 ve 2023'ün yanı sıra bu yıl eylül ve 12 Aralık'ta verilen kararlarla devam etti.