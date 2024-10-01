Tayland'da facia gibi kaza! Öğrencileri taşıyan otobüs yandı, 25 kişi öldü, şoför ortada yok!

Tayland'da 38 öğrenci ve altı öğretmeni taşıyan otobüsün alev alması sonucu 25 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Tayland Ulaştırma Bakanı Suriya Jungrungruengki, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, okul gezisi için Uthai Thani bölgesinden hareket eden ve 44 yolcuyu taşıyan otobüsün yolda alev aldığını belirtti. İçişleri Bakanı Anutin Charnvirakul da olay yerindeki incelemelerin sürdüğü bilgisini verdi.

Sosyal medyada paylaşılan videolarda, otobüsün alevler içinde kaldığı görüldü. Olay yerinde bulunan arama-kurtarma görevlisinin değerlendirmesine göre yangın, otobüsün lastiklerinden birinin patlaması sonrası aracın bariyerlere sürtmesiyle başladı.

Otobüs şoförü aranıyor!

Tayland Başbakanı Paetongtarn Şinavatra, sosyal medya platformu X (eski adıyla Twitter) hesabından yaptığı açıklamada, bir anne olarak olaydan derin üzüntü duyduğunu belirterek hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi.

Bangkok Post gazetesinin haberine göre, polis yetkilisi Sillakhom Iemwon, otobüsün alev alması sonucu 22'si öğrenci üçü öğretmen toplam 25 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Sillakhom, 19 yaralanın derhal yakındaki hastaneye götürüldüğünü aktardı. Otobüsün ilkokul ve ortaokul öğrencilerini taşıdığını aktaran Sillakhom, telefonu kapalı olan otobüs şoförünün olay yerinde bulunamadığını ve arandığını belirtti.