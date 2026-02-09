Tayland'da inşaat çöktü: 4 işçi yaralandı

  1. Ekonomim
Tayland’ın Samut Prakan eyaletinde bir inşaat projesinde bina çöktü. Olayda 4 işçi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Bangkok Post'un haberine göre, Tayland İtfaiye ve Kurtarma Biriminden yapılan açıklamada Bang Sao Thong bölgesinde inşaat halindeki binanın yerel saatle 11.45 sularında çöktüğü belirtildi.

Olay yerinden çekilen fotoğraflardan kubbeli binanın çöktüğü anlaşılıyor.

Acil durum yetkilileri, olayda yaralanan 4 işçinin hastaneye kaldırıldığını ifade etti.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.​​​​​​​

